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Кости свиней помогли ученым раскрыть предназначение Стоунхенджа
Изотопный анализ костей свиней, найденных в окрестностях Стоунхенджа, показал, что они попали в окрестности монумента со всех уголков Британии. Об этом говорится в статье в журнале Science Advances, передает РИА Новости.
Три года назад геологи заявили, что «голубые камни» из диабаза, из которых строился монумент, завезли из западных уголков Уэльса. Историки предположили, что Стоунхендж и вовсе могли изначально соорудить в другом месте, а затем перевезти и достроить внешние кольца из местного песчаника. Эта теория подтвердилась в прошлом году после анализа костей «строителей» сооружения.
Как рассказал Ричард Мэджвик из Кардиффского университета, в Стоунхендже еще век назад нашли и останки нескольких сотен свиней, съеденных во время ритуальных праздников.
Ученые провели химический анализ их костей, который показал, что животных завезли со всех уголков современной Британии. Для этого ученые исследовали 131 образец и установили, что практически все свиньи были выращены на разных фермах, в том числе довольно далеко от Стоунхенджа: в Шотландии, Северо-Восточном и Западном Уэльсе.
«В принципе, ничто не мешало им приобрести местное мясо, а не перевозить животных на сотни и тысячи километров, плохо к этому приспособленных», — отметил Мэджвик.
Это привело их к мысли, что древние бритты периодически съезжались к памятнику со всей Англии, чтобы отметить какое-то событие или провести ритуал. Вопрос, как к Стоунхенджу доставляли свиней, остался открытым. Эти животные не могут проходить большие расстояния, так что их либо везли транспортом, либо заранее забивали и разделывали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», археологи выяснили предназначение фолктонских барабанов — древних каменных цилиндров, чей возраст достигает 4−4,6 тысячи лет. Оказалось, что племена, жившие на севере современной Англии, использовали их в качестве измерительных инструментов для создания мегалитических сооружений, в том числе Стоунхенджа.
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