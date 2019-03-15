Украина

За деньги готовы на все: Стрелков раскрыл правду о боевиках на Донбассе

Один из экс-главарей «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин признал, что за непризнанные «республики» воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги. Видео его беседы с пропагандистом Максимом Калашниковым на «Рой ТВ» поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штефан) Штирлиц.

По словам Гиркина, в рядах боевиков собрался контингент, которому наплевать на все.

«Они не „ополченцы“, нет больше „ополчения“. „Ополчение“ кончилось после Дебальцево. Это контрактники, они за деньги и в свой народ готовы стрелять. Это не „ополчение“, подчеркиваю. „Ополчения“ больше нет», — заявил террорист.

По его словам, нынешние члены незаконные вооруженные формирования абсолютно беспринципны и циничны.

«Они за эти 15 тысяч (рублей), которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там основной контингент — люди, которым на все наплевать», — уточнил Стрелков.

Он также фактически признал, что группировки «ДНР» до сих пор финансирует Москва.

«Они получают деньги не из казны «республики. Это контрактники», — рассказал бывший «министр».

Напомним, что у самого Стрелкова уже кончились деньги, которые он награбил на украинском Донбассе. Так, он пересел с «Мерседеса» на метро и даже был вынужден выставить на аукцион золотую награду, полученную за помощь в оккупации Крыма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гиркин сделал откровенное признание на гражданском форуме в Самаре, участниками которого стала довольно разношерстная публика (в частности, там присутствовал также оппозиционер Алексей Навальный). Он заявил, что только благодаря его диверсионной группе сепаратисты Донбасса смогли провести «референдум» о создании «ДНР».

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