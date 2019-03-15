- 7:50 В Киеве подростки издевались над девочкой-школьницей и снимали это на видео: разгорается скандал
- 7:35 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция из Ньона
- 7:17 Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде 15 марта
- 6:55 За деньги готовы на все: Стрелков раскрыл правду о боевиках на Донбассе
- 6:20 Больше миллиона долларов: названа цена самых дорогих в мире духов
- 5:55 Стаж важнее зарплаты: в Украине изменят формулу подсчета пенсий для граждан старше 70 лет
- 5:40 Кот взобрался на капот: пассажиров харьковского такси развлекает котейка Чай
- 5:25 Массовое убийство мусульман в мечетях Новой Зеландии: СМИ сообщили о 27 погибших
- 4:50 Власти Украины призвали отреагировать на открытие в Польше памятника "жертвам украинских националистов"
- 4:25 Для мужской потенции нашли новый заменитель виагры и сиалиса
За деньги готовы на все: Стрелков раскрыл правду о боевиках на Донбассе
Один из экс-главарей «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин признал, что за непризнанные «республики» воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги. Видео его беседы с пропагандистом Максимом Калашниковым на «Рой ТВ» поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штефан) Штирлиц.
По словам Гиркина, в рядах боевиков собрался контингент, которому наплевать на все.
«Они не „ополченцы“, нет больше „ополчения“. „Ополчение“ кончилось после Дебальцево. Это контрактники, они за деньги и в свой народ готовы стрелять. Это не „ополчение“, подчеркиваю. „Ополчения“ больше нет», — заявил террорист.
По его словам, нынешние члены незаконные вооруженные формирования абсолютно беспринципны и циничны.
«Они за эти 15 тысяч (рублей), которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там основной контингент — люди, которым на все наплевать», — уточнил Стрелков.
Он также фактически признал, что группировки «ДНР» до сих пор финансирует Москва.
«Они получают деньги не из казны «республики. Это контрактники», — рассказал бывший «министр».
Напомним, что у самого Стрелкова уже кончились деньги, которые он награбил на украинском Донбассе. Так, он пересел с «Мерседеса» на метро и даже был вынужден выставить на аукцион золотую награду, полученную за помощь в оккупации Крыма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гиркин сделал откровенное признание на гражданском форуме в Самаре, участниками которого стала довольно разношерстная публика (в частности, там присутствовал также оппозиционер Алексей Навальный). Он заявил, что только благодаря его диверсионной группе сепаратисты Донбасса смогли провести «референдум» о создании «ДНР».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».