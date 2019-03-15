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Начался процесс демонополизации рынка электроэнергии, — энергоэксперт
Председатель Наблюдательного совета Института энергетических стратегий, эксперт по энергетике Юрий Корольчук в эфире телеканала espreso.tv заявил, что с 1 января 2019 года стартовал процесс демонополизации рынка электроэнергии. В частности, он отметил, что ранее облэнерго монопольно поставляли электричество населению и промышленности, а с первого дня текущего года произошло разделение поставщиков. И сегодня компании, транспортирующие и продающие электроэнергию, действуют отдельно.
По словам эксперта, количество поставщиков электроэнергии в дальнейшем будет увеличиваться, а тот факт, что потребители перезаключили соглашения с новыми организациями он назвал успехом и прогнозируемым положительным ожиданием от реформы рынка электроэнергии.
«С 1 июля 2019 года по плану закон о рынке электроэнергии должен заработать полномасштабно. То есть это будет касаться всех производителей электроэнергии и потребителей», — заявил Корольчук.
Рынок генерации, по словам Корольчука, регулирует НКРЭКУ, что было проверено Антимонопольным комитетом. «Укрэнерго» с ГП «Энергорынком», предоставляют соответствующие команды производителям электроэнергии.
«Соответственно, тепловые электростанции априори, так же, как „Энергоатом“, не могут быть монополистами, потому что они находятся сегодня в регулируемых, фактически зависимых от государственных организаций условиях», — подчеркнул эксперт.
Напомним, с 1 января 2019 года в Украине стартовал первый этап реформирования рынка электроэнергии. Соответствующие изменения были прописаны в Законе «О рынке электрической энергии», который вступил в силу 11 июля 2017 года. С 1 июля текущего года закон должен быть внедрен, и на смену модели, которая функционирует сегодня, должен прийти рынок с возможностью заключать сделки между двумя сторонами, с возможностью покупать электроэнергию как непосредственно у производителя, так и по другими моделям.
Реформа является попыткой внедрить европейскую модель отношений поставщика и потребителя и должна стимулировать конкуренцию игроков на рынке и способствовать появлению новых. По состоянию на 6 марта 2019 года насчитывается 348 компаний с лицензиями на соответствующую деятельность.
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