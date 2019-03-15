Кличко подписал меморандум с ЕБРР

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Мэр Киева Виталий Кличко подписал Меморандум о взаимопонимании между Киевской городской государственной администрацией и Европейским банком реконструкции и развития по программе ЕБРР «Зеленые города». Этот документ открывает возможности воплотить важные инфраструктурные проекты в столице. В частности, обновить парк КП «Киевпасстранс» и КП «Киевский метрополитен» новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро. А также поможет осуществить комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки «Контрактовая площадь», капитальный ремонт моста Метро.

«Нами совместно были отобраны четыре проекта из сферы транспортной инфраструктуры, которые мы можем реализовать в течение 2019−2020 годов. Буквально на днях Кредитный комитет ЕБРР утвердил концепции проектов на ориентировочную общую стоимость в 320 млн евро. После подписания Меморандума мы должны подготовить все необходимые документы и согласовать эти проекты. Тогда будут подписаны кредитные соглашения и начнем тендерные процедуры», — отметил Кличко.

По словам мэра, это уже второй этап сотрудничества с ЕБРР. На сегодняшний день в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития в столице реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Один — на 60 млн евро — для КП «Киевпасстранс» по закупке 185 автобусов и 202 троллейбусов. А также на 40 млн евро для КП «Киевский метрополитен» — закупка 50 вагонов метро. Эти проекты будут действовать до 2021 года.

Кличко отметил, что другим не менее важным проектом будет модернизация системы централизованного теплоснабжения столицы, предусматривающим заем КП «Киевтеплоэнерго» на сумму до 140 млн евро под гарантию Киевского городского совета.

«Концепции этих проектов утверждены в рамках региональной политики программы „Зеленые города“, которая предусматривает помощь ЕБРР в финансировании приоритетных проектов экологической инфраструктуры, в осуществлении стратегического планирования, технического содействия и донорской поддержки», — подчеркнул мэр столицы.

Кличко добавил, что в рамках программы «Зеленые города», которая помогает внедрять экологические технологии, кроме финансовых ресурсов, ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий «Зеленые города», а также помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи.

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