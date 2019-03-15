Поссорились в Instagram: подробности избиения школьницы подростками в Киеве

Происшествия

В сети появилось видео, на котором группа подростков избивает девочку во дворе киевской школы № 294. Агрессивные подростки поставили свою жертву на колени, после чего повалили на землю. «ФАКТАМ» удалось узнать подробности инцидента. Оказалось, в расправе над девочкой принимали участие ученики из нескольких школ на Троещине. Все началось с конфликта в соцсети Instagram. После чего подростки продолжили разборки в реале.

- Этим делом сейчас занимается ювенальная полиция, — сообщила «ФАКТАМ» директор киевской школы № 294 Дина Щербак. — Известно, что там было много детей из разных школ. Пострадавшая девочка не из нашей школы. На самом деле среди участников инцидента была только одна наша ученица. Это десятиклассница. Нормальная девочка, староста класса. Раньше не была замечена в подобных историях.

Насколько мне известно, причиной произошедшего стала какая-то переписка в Instagram. Там кто-то кого-то обидел, начались разборки. Началось все в парке, где часто собирается молодежь со всего микрорайона. Там же была и девочка из нашей школы. Потом ее парень ее оттуда забрал — и они пошли в нашу школу. Но компания их догнала. Тогда и случился инцидент на школьном стадионе. После чего подростки еще пошли на озеро, где разборки продолжились.

Пострадавшая девочка учится в девятом классе другой школы. Там были учащиеся и из вечерней школы, и из школы № 301. Сотрудники полиции уже вызывали отца нашей ученицы. Кстати, среди участников инцидента были и 18-летние.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что родители избитой девочки в полицию не обращались. Тем не менее, правоохранители открыли уголовное производство и начали следствие на основании появившегося в сети видео.

Тем временем стало известно об еще одном шокирующем случае буллинга в Одессе. Там ученица 5 класса школы № 107 впала в кому после того, как ее избили в спортзале одноклассники. О произошедшем в Facebook рассказала одесситка Екатерина Кучеренко:

«Ученице 5-А класса Потатуркиной Софии Алексеевне были нанесены удары мячом в затылочную часть головы мальчиками из ее класса. О неумышленном говорить невозможно, так как эти удары были последовательны. После чего ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в реанимацию Детской городской больницы № 3. Ребенок не приходит в сознание. Неоднократно мама Софии обращалась к классному руководителю с просьбой обратить внимание на конфликтные ситуации в классе между детьми и принять меры по их устранению. Девочку неоднократно обзывали, унижали, издевались, оскорбляли, оказывая психологическое давление».

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По словам Екатерины Кучеренко, в этом классе подобное ЧП произошло не впервые:

«Два дня назад был госпитализирован мальчик с сотрясением головного мозга, ранее у другого мальчишки была сломана нога… Классный руководитель после случившейся трагедии отрицает неоднократные обращения мамы Софии и других родителей«

Екатерина Кучеренко попросила всех неравнодушных людей поддержать родителей пострадавших детей, которые будут добиваться наказания для обидчиков и администрации школы.

Рассказ Екатерины Кучеренко прокомментировала мама еще одного ученика этого класса Евгения Диденко. Она написала в Facebook:

«Все началось, когда соединили два класса. Получилось мальчиков намного больше, чем девочек и началось… Насчет Софийки я знаю, что, когда ее обидел один из мальчиков, ее мама в телефоном режиме обращалась к классному руководителю. Учитель приняла меры, проводилась беседа с участием двух завучей. Это был единственный случай обращения мамы Софии к учителю. Сказать, что над Софией издевались… В классе большинство мальчиков влюблены в Софийку. Есть конечно кадры, которые не умеют выражать свои чувства. Проблема в классе касается всех детей! Есть несколько персон, которые подрывают весь коллектив. В классе шум и бардак, учителя не слышно! У родителей больше вопросов к директору, так как неоднократно обращались к ней за помощью. И родители, и учителя писали докладные. Директор пообещала, что вызовет родителей „тяжелых“ детей для беседы, поставит дежурных на третьем этаже. Но ничего предпринято не было. С этой проблемой мы мучаемся с начала учебного года».

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Тем временем тетя пострадавшей Софии Оксана Толкачева рассказала журналистам, что после произошедшего на уроке физкультуры девочка еще возвращалась в класс. И уже там потеряла сознание.

«Ребенок впал в транс, и потерял сознание в классе. Учитель не приняла никаких мер, пока дети не закричали на весь класс. Ей вызвали скорую, и ребенок впал в кому. Девочка неоднократно жаловалась о том, что ее в классе притесняют и унижают мальчики. Мать обращалась к директору и классному руководителю, чтобы предотвратить это издевательство над ребенком, но это ничего не дало», — цитирует слова Оксана Толкачевой Украинская Служба Информации.

«ФАКТЫ» неоднократно пытались позвонить в школу № 107, но там пока на звонки не отвечают.

На скандал отреагировали чиновники. Руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила в Facebook, что в ситуации будут разбираться чиновники и полиция:

«Департамент будет в школе, совместно с полицией разберемся и обязательно примем меры. Мы не говорим сейчас о бездумном наказании всех и вся, в ситуации разберёмся детально. Нас интересует в том числе вопрос формирования класса, если до 5 -ого таких ситуаций не было, возможно, поможем привести в порядок численный состав. Пока детальнее не могу, нужно разобраться в ситуации».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киевской области было вынесено первое судебное решение по буллингу. Оштрафовали девочку, которая сфотографировала свою одноклассницу в туалете. Ранее психолог рассказала, как ребенку не стать жертвой буллинга.

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