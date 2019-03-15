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Спорт

Жертвами теракта в Новой Зеландии едва не стали известные спортсмены

15:15 15 марта 2019   10
Жертвами теракта в Новой Зеландии едва не стали известные спортсмены
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Жертвами нашумевшего теракта в Новой Зеландии, в результате которого было убито 49 человек и еще 48 доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести, вполне могли оказаться и игроки сборной Бангладеша по крикету.

Спортсмены прибыли в город Крайстчерч, чтобы провести тестовый матч (подобные поединки проводятся только между сборными стран, которые обладают статусом полного члена Международного совета крикета) с местной национальной командой. Накануне поединка бангладешцы решили сходить в мечеть. Прибыв к храму Аль-Нур, игроки начали выходить из автобуса, но, услышав в этот момент выстрелы, быстро ретировались с места преступления.

В итоге, матч, который должен был состояться 16 марта, был отменен из-за проблем с обеспечением безопасности спортсменов и зрителей.

Напомню, что теракт, устроенный 28-летним жителем Нового Южного Уэльса Брентоном Таррантом стал самым кровавым в истории страны. Жертвами террориста стали верующие мусульмане мечетей Аль-Нур в центре Крайстчерча и на Линвуд-авеню, расположенной в пригороде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что появились первые фото и видео теракта в Новой Зеландии.

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