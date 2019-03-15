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Машину бросало из стороны в сторону: на Закарпатье задержали пьяного водителя грузовика (фото, видео)
В Закарпатской области на трассе Киев-Чоп в направлении Мукачево задержали водителя грузового автомобиля, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники патрульной полиции предложили ему пройти тест на содержание алкоголя в крови, но нарушитель ПДД отказался. Впрочем, инспекторы составили административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии, говорится в сообщении патрульной полиции Закарпатской области.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Хмельницком пьяный водитель убегал от полиции на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и его авто, столкнувшись с деревом, перевернулось. В сеть попало видео того, как после инцидента мать горе-водителя укоряет его.
Во время общения с водителем, инспекторы сразу заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр, чтобы выявить наличие алкоголя в крови. Но сам человек отказался от процедуры на месте или в медучреждении.
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