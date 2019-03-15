Происшествия

В Хмельницком пьяный водитель, убегая от полиции, получил нагоняй от мамы (видео)

В Хмельницком пьяный водитель убегал от полиции на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и его авто, столкнувшись с деревом, перевернулось. В сеть попало видео того, как после инцидента мать горе-водителя укоряет его.

«У тебя беременная жена, ты можешь хотя бы ради нее быть человеком», — с такими словами в присутствии патрульных, иметь ругала водителя автомобиля.

Во время общения с водителем, инспекторы сразу заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр, чтобы выявить наличие алкоголя в крови. Но сам человек отказался от процедуры на месте или в медучреждении.

В результате инцидента на водителя, местного жителя 1993 года рождения, патрульные оформили административные материалы по части 1 статьи 130 (управление с признаками алкогольного опьянения) КоАП, протокол по статье 124 (за совершение дорожно-транспортного происшествия) КоАП и протокол по статье 122- 2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в городе Каневе Черкасской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить водителя-лихача. Мужчина, гонявший по городу, оказался пьяным, ранее судимым и фигурантом дела об угоне автомобиля.

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