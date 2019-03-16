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«Заря» — «Шахтер»: где смотреть матчи 22-го тура чемпионата Украины
В субботу, 16 марта, поединками в Одессе и Запорожье стартует программа последнего, 22-го, тура первого этапа чемпионата Украины, по итогам которого участники будут разделены на две шестерки. Первая поведет борьбу за медали и места в еврокубках, вторая — за утешительный трофей и право остаться в элитном дивизионе.
В Запорожье состоится принципиальное в последнее время противостояние между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» («комплименты» Паулу Фонсеки и Юрия Вернидуба в адрес друг друга еще никто не забыл), а в Одессе «Черноморец», набравший в последних двух турах четыре очка, примет забуксовавшую «Александрию» (лишь два очка в последних четырех турах).
Еще те дуэли ожидаются в Чернигове и Львове, где «Десна», «Львов» и «Мариуполь» из кожи вон будут лезть, чтобы запрыгнуть на подножку уходящего поезда и попасть в топ-шестерку. Да и «Карпатам» (особенно после недавних 0:5 от «Шахтера») есть что доказывать.
«Динамо» после еврокубкового фиаско и «Олимпик» с девятиматчевой серией без побед. Судя по всему, на стадионе имени Валерия Лобановского, куда команда Александра Хацкевича прибудет в качестве гостя, будет нескучно.
Завершится тур в понедельник еще одним поединком на стадионе «Динамо». Победа гарантирует команде Василия Сачко место в первой шестерке. Один лишь нюанс: команда Игоря Леонова против.
Чемпионат Украины. 22-й тур
16 марта (суббота)
«Черноморец» — «Александрия» 14:00 «Футбол 2»
«Заря» — «Шахтер» 17:00 «2+2»
17 марта (воскресенье)
«Десна» — «Львов» 17:00 «Футбол 1»
«Карпаты» — «Мариуполь» 17:00 ZIK
«Олимпик» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»
18 марта (понедельник)
«Арсенал-Киев» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» потерпело самое разгромное домашнее поражение в истории выступлений в еврокубках.
Фото ФК «Шахтер»
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