- 11:22 Поберегись: по всей Украине объявлено штормовое предупреждение
- 11:20 Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно, — Сергей Наев
- 11:16 Кровавый теракт в Новой Зеландии: что известно на данный момент
- 11:09 Секс, доходы и интересы: с какими проблемами сталкиваются пары с большой разницей в возрасте
- 11:05 Мячом, которым Криштиану Роналду оформил хет-трик в Лиге чемпионов, играет его маленькая дочь
- 10:41 Путин серьезно ошибся с Крымом: в России объяснили, что произошло
- 10:12 "Случайно" встретили в Крыму итальянца: в сети развенчали очередной фейк пропагандистов Путина
- 9:21 Генерал рассказал, как можно было отстоять Донецк и Луганск
- 9:14 Первые объятия и слезы: чем запомнился второй эфир проекта «Холостяк»
- 9:07 18-летняя канадка не пустила Свитолину в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Мячом, которым Криштиану Роналду оформил хет-трик в Лиге чемпионов, играет его маленькая дочь (видео)
Лидер атак «Ювентуса» Криштиану Роналду (на фото с семьей), хет-трик которого помог итальянскому клубу выбить из Лиги чемпионов испанский «Атлетико», как и подобает автору такого достижения, забрал фартовый мяч домой.
Выяснилось, что лучший бомбардир в истории турнира (125 голов) дома играет этим мячом со своими детьми. Невеста Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, на котором Алана, младшая дочь португальца, с упоением смотрит на то, как папа стучит мячом о пол, а после убегает с ним, когда Криштиану позволил девочке взять у него мяч.
«Мяч Лиги чемпионов остается на поле дома! Он стал любимой игрушкой малышей и не совсем малышей», — написала Джорджина Родригес.
Напомню, что Роналду и Родригес растят четверых детей. Ева и ее брат Матео — двойняшки, родились от суррогатной матери, как и старший сын Роналду — Криштиану-младший. Алану родила Джорджина Родригес.
Кстати, Криштиану Роналду впервые с ЧМ-2018 вызван в сборную Португалии, которая 22 марта на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне стартует в отборочном цикле Евро-2020 матчем с командой Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» узнал соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?