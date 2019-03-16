Спорт

Лидер атак «Ювентуса» Криштиану Роналду (на фото с семьей), хет-трик которого помог итальянскому клубу выбить из Лиги чемпионов испанский «Атлетико», как и подобает автору такого достижения, забрал фартовый мяч домой.

Выяснилось, что лучший бомбардир в истории турнира (125 голов) дома играет этим мячом со своими детьми. Невеста Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, на котором Алана, младшая дочь португальца, с упоением смотрит на то, как папа стучит мячом о пол, а после убегает с ним, когда Криштиану позволил девочке взять у него мяч.

«Мяч Лиги чемпионов остается на поле дома! Он стал любимой игрушкой малышей и не совсем малышей», — написала Джорджина Родригес.

Напомню, что Роналду и Родригес растят четверых детей. Ева и ее брат Матео — двойняшки, родились от суррогатной матери, как и старший сын Роналду — Криштиану-младший. Алану родила Джорджина Родригес.

Кстати, Криштиану Роналду впервые с ЧМ-2018 вызван в сборную Португалии, которая 22 марта на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне стартует в отборочном цикле Евро-2020 матчем с командой Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» узнал соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Фото Instagram



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