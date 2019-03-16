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«Евробляхер» штурмом взял словацко-украинскую границу, но от погони не ушел (фото)
Две попытки силового прорыва государственной границы Украины произошли в пятницу, 15 марта, в автомобильном пограничном пункте пропуска «Ужгород» в Закарпатской области.
— 51-летний житель Винницы пытался переместить на территорию Украины автомобиль «Мазда» германской регистрации через контрольно-пропускной пункт «Ужгород», однако в связи с нарушением законодательства (не желал пройти растаможивание) ему в пропуске отказали представители фискальной службы, — рассказали в Госпогранслужбе Украины. — Получив отказ, гражданин решил перехитрить правоохранителей и, вместо того, чтобы вернуться на территорию Словакии, на скорости направился в сторону Украины. Пограничный наряд среагировал — блокировал правонарушителя при выезде из пункта пропуска и привлек к административной ответственности.
Однако через несколько часов этот нарушитель опять попытался прорваться в Украину. Получив от новой смены таможенников и пограничников очередной отказ на въезд, он на большой скорости направил автомобиль в сторону Ужгорода. При этом его не остановили ни требования пограничников, ни опущенный шлагбаум, который он сбил, ни повреждение его «Мазды» (от развернутого средства для принудительной остановки транспорта).
Пограничники совместно с сотрудниками полиции организовали преследование и вскоре задержали беглеца в Ужгородском районе. Нарушитель сначала был доставлен в горотдел полиции, а затем, после оформления документов, направлен в пункт временного задержания Чопского пограничного отряда для привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
Напомним, в феврале двое жителей Львовской области, пытаясь прорваться в Польшу, устроили драку с пограничниками.
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