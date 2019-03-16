Путина утопят: астролог Влад Росс заявил об угрозе атомной войны

Мир

Президент России Владимир Путин не протянет дольше 2021 года у власти. Об этом заявил известный астролог Влад Росс.

«Путин точно не дотянет дальше, чем 2021 год, потому что именно королевская комбинация звезд, которая меняет все тренды — Сатурн и Юпитер входят в зодиакальный знак Водолея, связанный с Россией, значит, стоит ожидать поворота стратегий, некоего вектора развития страны. То есть после 21 декабря 2020 года путинский режим однозначно и бесповоротно падет», — заявил он, сообщает Апостроф.

Он напомнил средневековое пророчество о том, что Путин уйдет в путину.

«Великий средневековый пророк, который предсказал его приход к власти, говорил, что Путин уйдет в путину. Он просто может уйти куда-то на дно, его либо утопят, либо еще что-то. По крайней мере, его приход к власти, когда утонул „Курск“ (российский атомный подводный крейсер, затонул 12 августа 2000 года, — ред.) о многом говорит. Даже фамилия Путин — от слова „путина“», — сказал Росс.

Астролог также поставил под сомнение принадлежность нынешнего президента России к русской национальности.

«На самом деле, у него финно-угорские корни, поэтому Путин никакой не русский, забудьте про это, посмотрите на его финно-угорскую физиономию, и в переводе с финно-угорского языка „пут“ — это котел. А котел — это разжигание войны, вплоть до того, что при его правлении возможна атомная война», — сказал он.

Похожий прогноз относительно судьбы Путина высказала «ФАКТАМ» известный астропсихолог Валентина Виттрок. По ее словам, президент России Владимир Путин потеряет свою должность, богатство и проведет остаток лет в изгнании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter