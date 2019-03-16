Спорт

В Италии во время матча серии А умер болельщик

Один из болельщиков «Кальяри» умер на стадионе во время победного поединка команды в рамках 28-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:1).

Инцидент произошел на последних минутах игры (на фото — эпизод матча), когда 45-летнему Даниэле Атцори стало плохо. В конце матча у 45-летнего Даниэле Атцори начался сердечный приступ и, несмотря на то, что к нему оперативно прибыла бригада медиков, применившая дефибриллятор, спасти жизнь мужчины не удалось.

При этом одна из групп болельщиков «Фиорентины» начала скандировать в сторону умирающего мужчины: «Просто умри!», что вызвало негодование у других поклонников гостевой команды.

Как отмечает Football Italia, Атцори был на матче вместе с матерью и сестрой.

Отмечу, что на 13-й минуте этого матча трибуны аплодисментами почтили память бывшего защитника «Фиорентины» Давиде Астори, также скончавшегося от сердечного приступа год назад.

«Футбольный клуб „Кальяри“ выражает искренние соболезнования в связи со смертью Даниэле Атцори, который скончался вчера во время игры», — говорится на официальном сайте «Кальяри».

Клуб с острова Сардиния после этой победы закрепился на 14-м месте, сравнявшись по очкам с идущим 13-м «Дженоа». «Фиорентина» занимает в турнирной таблице итальянской серии А 10-ю строчку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове во время матча украинской премьер-лиги умер болельщик.

Фото ФК «Кальяри»



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