Теракт в Новой Зеландии: безоружный иммигрант из Афганистана обратил нападавшего в бегство

Мир

В субботу, 16 марта, новозеландские журналисты частично дополнили картину трагических событий, которые накануне произошли в городе Крайстчерч. Как уже сообщали «ФАКТЫ», там 15 марта был совершен самый кровавый теракт в истории Новой Зеландии. 28-летний австралиец Брентон Таррант расстрелял верующих во время пятничной молитвы в двух мечетях. Погибли 50 человек, 47 получили ранения. Полицейским удалось арестовать террориста. Уже состоялось первое судебное заседание.

Таррант снимал на видеокамеру свои действия в первой мечети в центре города. Там он застрелил 41 человека и ранил еще 48. Но затем Брентон прервал съемку. И оставалось не совсем понятно, что произошло во второй мечети, расположенной в пяти километрах от первой. Там были убиты семь человек. Но нападавший почему-то очень быстро уехал.

Один из свидетелей утверждал, что кто-то из мусульман открыл по вооруженному незнакомцу ответный огонь. Другой заявил, что на стрелка отважно набросился молодой парень и сумел отобрать у террориста оружие. Однако сам смельчак, похоже, пользоваться винтовкой не умел, поэтому просто бросил ею в нападавшего, а тот прыгнул в поджидавший его автомобиль и скрылся.

И вот теперь этот эпизод удалось прояснить полностью. Обратил вооруженного Тарранта в бегство 48-летний иммигрант из Афганистана. О нем журналистам сообщил имам мечети на Линвуд-авеню. Латеф Алаби рассказал, что днем 15 марта молиться в храм пришли не менее 80 человек. Среди них было много детей. Неожиданно имам услышал какой-то шум на улице и выглянул в окно.

«Я прервал службу и увидел неизвестного мужчину, одетого в черную одежду, похожую на военную форму. Он был вооружен. Сначала я подумал, что это полицейский. Однако незнакомец громко выкрикивал проклятия и вдруг стал стрелять. Два человека, стоявших перед мечетью, упали. Я закричал, просил молящихся немедленно бежать, но они колебались. Тут раздался еще один выстрел. Посыпались осколки стекла, на пороге мечети упал человек…» — вспоминает Алаби.

В этот момент к выходу побежал один из молившихся. «Я недавно познакомился с нашим братом. Его зовут Абдул Азиз. Он родился в Кабуле. Много лет назад уехал оттуда и поселился в Австралии. А не так давно нашел работу у нас в Крайстчерче. Он — очень хороший человек. У него большая семья. Если бы не он, террорист убил бы гораздо больше людей», — утверждает имам.

Абдул Азиз

Журналисты нашли Азиза. Абдул подтвердил рассказ имама. «Я пришел в мечеть с четырьмя моими сыновьями. Младшему из них пять лет. Мы начали молиться, как вдруг раздались выстрелы. Их звук я хорошо знаю, ни с чем не спутаю после Афганистана. Смотрю, ко входу в мечеть быстро идет неизвестный и стреляет на ходу. Я понял, что он может перебить всех, моих детей в том числе…» — вспоминает Азиз.

Абдул, не раздумывая, бросился навстречу стрелку. «Бежал, размахивал руками и выкрикивал всякие проклятия в его адрес. Ничего другого в голову не пришло. Думал, я его напугаю или хотя бы собью с толку…» — говорит Азиз.

Действительно, Таррант несколько опешил. Ведь в первой мечети, откуда он только что приехал, ему тоже пытались помешать. Но там он со всем справился. А тут еще один сумасшедший мусульманин бросил в него чем-то! От неожиданности Брентон выронил винтовку.

«У меня в руке, даже не помню, как, оказался терминал для считывания кредитных карточек. Его я и швырнул в этого стрелка. Он выронил свое оружие, развернулся и побежал к машине. Я поднял его винтовку и хотел выстрелить. Но, оказывается, у него закончились патроны! Я побежал за ним. Он быстро открыл свою машину и достал другую винтовку. Она была заряжена!» — рассказывает Абдул Азиз.

Таррант стал стрелять в помешавшего ему мусульманина. Но тот умело прятался за стоявшими возле мечети автомобилями. «Он стрелял и орал, что убьет и меня, и всех, кто находится в мечети. „Всех вас прикончу!“ — кричал. У него снова закончились патроны. Он кинулся к своей машине, чтобы взять новые. А я выскочил из своего укрытия и оказался рядом с его автомобилем. Со всей силы метнул в него его же винтовку. Она словно стрела разбила ветровое стекло. И тут у него, видимо, окончательно сдали нервы. Он нажал на газ и уехал. Я побежал за ним. Он даже на красный свет не остановился, резко повернул и скрылся», — вспоминает Азиз.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Тарранта арестовали полицейские, вынудив террориста выехать на тротуар и остановиться. Он сдался, не оказав сопротивления. В машине у него нашли еще оружие, боеприпасы и взрывчатку. Полиция уверена, что Брентон намеревался совершить еще несколько нападений.

Наем Рашид

Что касается человека, который пытался помешать террористу в мечети Аль-Нур, то его звали Наем Рашид. Он схватился за винтовку Тарранта и хотел ее вырвать из рук нападавшего. Однако террорист удержал оружие и выстрелил в смельчака. Рашид получил тяжелое ранение. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался поздно вечером 15 марта. Сообщается также, что во время теракта был убит и 21-летний сын Наема.

Рашид приехал в Новую Зеландию из Пакистана. У себя на родине он работал в банке. А в Крайстчерче стал школьным учителем.

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