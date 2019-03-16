Мораес спел гимн Украины и принес «Шахтеру» победу над «Зарей»: видеообзор матча

Спорт

В субботу, 16 марта, четыре команды после матчей в Одессе и Запорожье завершили первый этап чемпионата Украины по футболу.

22-й тур

«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Мораес, 25). Молодежные составы — 3:1.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик (Малышев, 84), Тайсон, Марлос (Соломон, 90+4), Коваленко, Мораес (Тотовицкий, 90+1).

«Черноморец» (Одесса) — «Александрия» — 0:3 (Ситало, 5, 39, Бабогло, 32). На 12-й минуте Аржанов («Черноморец») не реализовал пенальти, а на 53-й — удален Коваль («Черноморец»). Молодежные составы — 0:0.

До поединка соперников в Запорожье история противостояния команд Паулу Фонсеки и Юрия Вернидуба во всех турнирах насчитывала 10 встреч (восемь побед португальца, одна ничья и один успех украинского специалиста).

На сей раз луганчане не смогли рассчитывать на дисквалифицированного Михайличенко, а горняки прибыли на игру, ставшую150-й в футболке «Шахтера» для полузащитника Коваленко, без Бутко и Кайоде.

Счет в поединке был открыт в середине первого тайма, когда навес с фланга Болбата «замкнул» лучший бомбардир чемпионата Украины Мораес, забивший 16-й мяч в сезоне (горняки поразили ворота «Зари» в 15-м матче чемпионата и Кубка подряд!).Несмотря на попытки луганчан изменить ход поединка, гол бразильца в итоге оказался победным.

Кстати, Жуниор Мораес перед началом встречи не только традиционно держал руку на сердце, но и пел гимн Украины. Похоже, вопрос получения форвардом украинского гражданства и приглашения в команду Андрея Шевченко лишь дело времени.

*Жуниор Мораес

Успех на «Славутич Арене» позволил подопечным Паулу Фонсеки оторваться от «Динамо» на 10 очков (правда, у парней Хацкевича одна игра в запасе — 17 марта с «Олимпиком»).

Команда Владимира Шарана, разгромив в Одессе «Черноморец», прервала свою четырехматчевую серию без побед. Отмечу, что при счете 0:1 у «моряков» был отличный шанс выровнять положение, но Владимир Аржанов с пенальти пробил мимо ворот. После перерыва игравшей в большинстве «Александрии» не составило труда удержать комфортное преимущество в счете и отпраздновать второй в сезоне успех с крупным счетом (ранее в столице был обыгран «Арсенал-Киев»).

Положение команд:

1. «Шахтер» — 57 очков (22 матча);

2. «Динамо» — 47 (21);

3. «Александрия» — 41 (22);

4. «Заря» — 32 (22);

5. «Мариуполь» — 29 (21);

6. «Ворскла» — 28 (21);

7. «Десна» — 28 (21);

8. «Львов» — 27 (21);

9. «Карпаты» — 20 (21);

10. «Олимпик» — 20 (21);

11. «Черноморец» — 16 (22);

12. «Арсенал-Киев» — 11 (21).

В последнем, 22-м, туре первого этапа состязаний в премьер-лиге также сыграют: ««Десна» — «Львов», «Карпаты» — «Мариуполь», «Олимпик» — «Динамо» (17 марта) и «Арсенал-Киев» — «Ворскла» (18 марта).

Кстати, в турнире молодежных составов уверенно лидирует «Динамо», на семь очков опережающее «Александрию» и на 17 пунктов — «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, когда сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Фото ФК «Шахтер»



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