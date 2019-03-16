В Италии свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

Мир

В субботу, 16 марта, прокурор Милана Франческо Греко заявил журналистам о начале официального расследования смерти 34-летней модели Иман Фадиль (на фото в заголовке). Уроженка Марокко была госпитализирована 29 января 2019 года. С тех пор она находилась в миланской клинике Humanitas, где и скончалась 1 марта. Фадиль была известна тем, что участвовала с скандально знаменитых вечеринках «бунга-бунга», которые регулярно устраивал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Иман дала против него показания в ходе судебного процесса в 2012 году.

Напомним, это было громкое дело. Берлускони обвиняли в том, что он платил за секс несовершеннолетней проститутке Кариме эль-Махруг по прозвищу Руби. Проституция в Италии не запрещена, однако секс с несовершеннолетними является уголовным преступлением. Берлускони обвиняли в растлении несовершеннолетней, сводничестве и препятствовании правосудию. Скандал начался с того, что политик-миллиардер позвонил в полицию о потребовал освободить Руби, которую арестовали за кражу. Он заявил, что она является внучкой президента Египта и что ее арест может вызвать международный конфликт.

В ходе процесса всплыли многие подробности о личной жизни Берлускони, в том числе и о вечеринках «бунга-бунга», которые Сильвио устраивал для влиятельных гостей, включая лидеров иностранных государств. На них сильных мира сего развлекали красотки, готовые не только раздеться до гола во время танцев, но и всячески ублажить любого из кавалеров.

Иман Фадиль в своих показаниях рассказала, что видела на этих вечеринках. Например, как там девушки, одетые как монахини или футболистки, танцевали стриптиз. Модель заявила, что Берлускони платил ей по 2 000 евро за вечеринку.

Ее показания оказались очень важны для суда. В итоге Берлускони в 2015 году признали виновным. В тюрьму он не попал, учитывая его преклонный возраст, а также особенности итальянской системы правосудия.

А вот Фадиль после своего выступления в суде не раз говорила знакомым и адвокату, что опасается за свою жизнь. Женщина утверждала, что ей угрожали, пытались подкупить. И все ради того, чтобы она изменила показания.

В больницу она попала с признаками отравления. Прокуратура и полиция узнали об этом только после смерти Фадиль. Специалисты Humanitas провели анализы и передали свое заключение прокурору. В нем утверждается, что тесты выявили в организме модели «смесь радиоактивных веществ». Прокурор Греко считает, есть все основания подозревать, что Иман Фадиль убили.

Напомним, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года в Солсбери запрещенным веществом «Новичок» в Великобритании были начаты расследования по фактам подозрительных смертей всех, кто так или иначе был связан с Россией. Кроме того, в Болгарии проводится расследование по факту двух попыток отравления «Новичком» известного бизнесмена Емельяна Гебрева.

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