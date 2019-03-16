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Спорт

Биатлон в Эстерсунде: где смотреть гонки с массовым стартом у женщин и мужчин

13:00 17 марта 2019   1193
Дмитрий Пидручный
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»


В воскресенье, 17 марта, в шведском Эстерсунде финиширует 53-й по счету чемпионат мира по биатлону, на котором украинцы уже завоевали две награды.

В последний соревновательный день болельщики смогут увидеть две гонки с массовым стартом. У женщин на дистанции 12,5 км Украину среди 30 участниц представит Анастасия Меркушина, которая выйдет на старт под 12-м номером. У мужчин в гонке на 15 км (на дистанцию выйдут 30 спортсменов) честь нашей страны будет отстаивать чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный (на фото — с золотой медалью). У капитана сборной Украины второй номер на старте.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

17 марта (воскресенье)

Масс-старт (женщины) 14:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт»

Масс-старт (мужчины) 17:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт»

Онлайн-видеотрансляцию мужского и женского масс-стартов смотрите по этой ссылке.

Последний этап Кубка мира по биатлону пройдет 21—24 марта в норвежском Холменколлене.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина, Джима и сестры Семеренко принесли Украине «бронзу» мирового первенства в эстафете.

Фото biathlon.com.ua

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