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Биатлон в Эстерсунде: где смотреть гонки с массовым стартом у женщин и мужчин
В воскресенье, 17 марта, в шведском Эстерсунде финиширует 53-й по счету чемпионат мира по биатлону, на котором украинцы уже завоевали две награды.
В последний соревновательный день болельщики смогут увидеть две гонки с массовым стартом. У женщин на дистанции 12,5 км Украину среди 30 участниц представит Анастасия Меркушина, которая выйдет на старт под 12-м номером. У мужчин в гонке на 15 км (на дистанцию выйдут 30 спортсменов) честь нашей страны будет отстаивать чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный (на фото — с золотой медалью). У капитана сборной Украины второй номер на старте.
Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
17 марта (воскресенье)
Масс-старт (женщины) 14:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт»
Масс-старт (мужчины) 17:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт»
Онлайн-видеотрансляцию мужского и женского масс-стартов смотрите по этой ссылке.
Последний этап Кубка мира по биатлону пройдет 21—24 марта в норвежском Холменколлене.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина, Джима и сестры Семеренко принесли Украине «бронзу» мирового первенства в эстафете.
Фото biathlon.com.ua
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!