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Не поняли юмора: в Полтаве полиция жестко обошлась с националистами, бросавшимися игрушками (видео)
Активисты Нацкорпуса, устроив акции с плюшевыми свиньями в Киеве и Полтаве, наткнулись на совершенно разную реакцию полиции. Если в Киеве единственным результатом собрания стали валяющиеся на асфальте игрушки, то в Полтаве полиция жестко прекратила митинг.
Акция в Полтаве проходила на площади около театра имени Гоголя. Представители Нацкорпуса стали бросаться в полицейских игрушками. Полиция решила, что молодые люди пытались спровоцировать конфликт, потому силовики вмешались и задержали особо активных участников. Пострадал один гражданский.
Около 20 участников пикета были доставлены в отделение для установления личности. На четверых составлены административные протоколы.
За несколько часов до полтавских событий «Нацкорпус» митинговал у администрации президента в Киеве. Возле здания остались лежать зеленые и розовые плюшевые игрушки. Полиция не задерживала участников.
Напомним, «Национальный корпус» 9 марта утроил стычки с полицией в Черкассах. Пострадали около 20 правоохранителей. Перед этим произошли столкновения в Киеве возле администрации президента.
Фото nashigoloseevo/Facebook
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