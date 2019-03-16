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Азовское море ждет катастрофа: в России прогнозируют беду из-за Крымского моста
После появления Крымского моста водообмен между Черным и Азовским морями нарушился, Керченский пролив в перспективе может стать болотом, а Азовскому морю грозит судьба уничтоженного Аральского. Об этом предупредил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.
По словам ученого, Керченский пролив постепенно мельчает. «На фарватере уменьшаются глубины за счет наносов, уже официально глубина уменьшилась на полтора метра», — рассказал Медовар в интервью Obozrevatel.
«Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось», — не исключает гидрогеолог.
По словам инженера, расчистка пролива могла бы исправить ситуацию, но все отходы почему-то сбросили не в открытом море, а рядом с проливом, откуда их снова течением принесло к каналу.
Напомним, о проблемах с обмелением Керченского пролива свидетельствует последний инцидент с торговым судном. 13 марта балкер Maryland, груженый металлом, сел на мель.
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