Происшествия

Во Львове патрульный влез через форточку в квартиру, чтобы спасти самоубийцу (видео)

Во Львове патрульный полицейский спас девушку, которая собиралась свести счеты с жизнью, закрылась в квартире и проглотила сильнодействующие таблеток. Чтобы предотвратить самоубийство, инспектору пришлось воспользоваться балконом на втором этаже, разбить стекло и пробираться в квартиру через форточку. Действовать пришлось крайне быстро, поскольку принятые девушкой лекарства начали действовать и жертва к моменту прибытия патрульных уже потеряла сознание.

Видео операции по спасению человека опубликовала патрульная полиция Львовской области.

Пострадавшую удалось спасти. Патрульный оставался с ней до прибытия «скорой помощи», а затем львовянку передали медикам. Девушка находится под наблюдением врачей.

Напомним, днем ранее во Львове патрульные полицейские спасли мужчину, решившего совершить суицид посреди улицы и повеситься на светофоре. Львовяне сумели оборвать петлю, а инспекторы оказали первую помощь пострадавшему.

Еще одного потенциального самоубийцу патрульные спасли 30 декабря: мужчина хотел выпрыгнуть из окна, проглотив предварительно стекло.

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