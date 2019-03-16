17 марта 2019

В 1991 году из командировки в Японию я привёз в Киев ''видеодвойку''. Нынешнему поколению молодых людей понять счастье советского человека, ставшего обладателем настоящей японской видеодвойки'', практически невозможно. Это ведь было два чуда в одном — и телевизор, и туда же встроенный видеомагнитофон, в который вставлялись большие пластиковые кассеты с записями кинофильмов.

Официально кассеты нигде не продавались. Они записывались по-пиратски и по-пиратски же продавались. Самыми востребованными были фильмы о боевых восточных искусствах, в которых перевод озвучивался одним и тем же мужским голосом, противно говорившим ''в нос''. Кассеты можно было одолжить у знакомых. И давали их почему-то только на одну ночь. Вот мы с моими старшими детьми, которым тогда было лет по 7−9, по ночам и смотрели боевики с участием, как сейчас помню, Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма. Причём, Ван Дамм нам нравился даже больше гениального Брюса Ли, потому что он меньше кричал и симпатичнее выглядел.

Затеял я сейчас все эти воспоминания, узнав, что именно сегодня, 17 марта, в Таиланде отмечается День национального бокса Муай Тай. А герои тех первых фильмов, которые мы посмотрели в начале далёких 90-х годов, чаще всего на своих турнирах встречались как раз с бойцами, обладавшими искусством Муай Тай. И, кстати, когда лет 10 назад мы с моими уже младшими детьми путешествовали по Таиланду, нам едва ли не на каждом шагу встречались школы Муай Тай, где на открытых площадках стайки мускулистых юношей овладевали навыками этого уникального боевого искусства, известного в мире как тайский бокс.

Между прочим, если верить распространённой легенде, возник День Муай Тай ровно 245 лет назад. Тогда в ходе войны с Бирмой к бирманцам в плен попали несколько признанных мастеров тайского бокса. Король Бирмы лорд Мангра решил устроить соревнование между пленниками и своими поданными, дабы выяснить, какое из боевых искусств сильнее — тайский бокс или парма, древнее бирманское боевое единоборство.

Вышедший на первый поединок тайский мастер Най Кхам Том устроил целое представление, отвлекая танцем ''Рам Муай'' (который является частью философии Муай Тай) своего соперника. И неожиданно для всех легко победил. Судья не засчитал победу. И тут же бирманцы выставили против победителя нового бойца. Так продолжалось 11 раз. И все бирманцы были повержены тайским мастером, которому даже не давали времени на отдых. Восхищённый мастерством тайского бойца, король Бирмы даровал ему и его товарищам свободу. С тех пор имя Най Кхам Тома стало символом несокрушимости Муай Тай, а значит и несокрушимости тайского духа…

Даря вам, друзья мои, радость наслаждения красотой этой прекрасной японской вазы (очевидно, прежде предназначавшейся для благоуханий), хочу пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья, а всем вам хорошего дня.