Убийство журналиста повлияло на результат президентских выборов в Словакии (фото)

Мир

В воскресенье, 17 марта, в Словакии были подведены итоги первого тура президентских выборов. Голосование состоялось 16 марта. Уверенную победу одержала представитель внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия», адвокат Зузана Чапутова. За нее отдали свои голоса 40,53 процента избирателей. Однако, этого хватает только для того, чтобы продолжить борьбу за президентский пост во втором туре.

Соперником Чапутовой 30 марта будет известный политики, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович. Он занял второе место в первом туре, набрав 18,66 процента голосов. Преимущество Чапутовой очень весомое, но праздновать победу ей все же рано. За Шефчовича 30 марта могут отдать свои голоса избиратели, поддерживавшие ранее других кандидатов.

Зузана Чапутова

И все же наблюдатели отмечают, насколько серьезно изменилась расстановка политических сил в Словакии за последний год. Причину они видят в реакции общества на жестокое убийство молодого журналиста Яна Куцияка и его невесты, совершенное 21 февраля 2018 года. 27-летний Куцияк и Мартина Куснирова были застрелены в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. Ян занимался расследованиями коррупции в стране. Последнее из них он не успел завершить. Куцяик изучал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста и его невесты буквально взорвало Словакию. По всей стране прошли массовые протесты. Люди требовали отставки властей. В числе тех, кто особенно был заметен на этих митингах и демонстрациях, оказалась и Зузана Чапутова.

Протесты привели к развалу правительства. Первым ушел в отставку министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране. Затем лишился поста министр внутренних дел Роберт Калиняк. Но протесты продолжались. В результате ушел в отставку и премьер-министр Фицо. В марте 2018 года президент республики Андрей Киска назначил новым главой правительства Петера Пеллегрини, избежав досрочных парламентских выборов.

В мае Киска сделал неожиданное заявление. Несмотря на очень высокий рейтинг доверия он сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. После этого Марош Шефчович принял решение продолжить свою политическую карьеру на родине. Предполагалось, что именно он станет главным претендентом на президентский пост.

Марош Шефчович

И вот 14 марта 2019 года убийство Куцияка снова напомнило о себе. Прокуратура Словакии в этот день заявила, что нашла заказчика этого преступления. Предстанет перед судом известный бизнесмен и мультимиллионер Мариан Кочнер. Обнаружена объективная улика, доказывающая его причастность к гибели журналиста. Никаких подробностей прокуратура больше не сообщила.

Обвинение против 55-летнего Кочнера было выдвинуто, как оказалось, 8 марта. Известно, что Куцияк также расследовал мошеннические схемы с дотациями ЕС на развитие сельского хозяйства в Словакии и сделки, заключенные многочисленными компаниями Кочнера. Вопросами дотаций, как известно, занимается Еврокомиссия.

Кочнер находится в тюрьме по делу о мошенничестве. Если прокуратура права, заказ на убийство журналиста миллионер сделал оттуда. В сентябре 2018 года полиция арестовала четырех подозреваемых в убийстве Куцияка и Куснировой, в том числе бывшую переводчицу Кочнера.

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