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Кличко рассказал, за сколько времени построят новый Шулявский мост

8:59 17 марта 2019   892
шулявский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Многострадальный Шулявский мост в Киеве, переживший несколько пожаров и частичное обрушение, в ночь на 17 марта был полностью перекрыт для транспорта. Началась реконструкция путепровода. Работы, как ожидается, затянутся на полтора года.

Как рассказал киевский градоначальник Виталий Кличко, строительство нового путепровода займет 17 месяцев. Начать планируется уже в апреле — после того, как будет полностью демонтирована старая конструкция. До конца года будут снесены старые здания цехов завода «Большевик», и на этом месте расположится часть новой транспортной развязки. Общая стоимость работ уже оценивается в миллиард гривен, хотя ранее речь шла о 811 миллионах. Новый Шулявский мост будет не только для автомобилей, здесь планируется обустроить еще и велодорожки.

На время выполнения ремонта моста транспортный поток будет перенаправлен. Разработана схема движения транспорта по улицам Вадима Гетьмана, Александра Довженко и проспекту Победы. Также изменились маршруты общественного транспорта.

Напомним, в феврале 2017 года часть Шулявского моста обвалилась, и стало понятно, что полной реконструкции путепровода не избежать. По мосту было ограничено движение грузового транспорта, а горсовет приступил к разработке схемы новой транспортной развязки.

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