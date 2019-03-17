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Скандальный гол вывел команду Зинченко в полуфинал Кубка Англии: видеообзор матча
В самом старом турнире в истории мирового футбола Кубке Англии (проводится с 1871 года) определились три из четырех полуфиналистов.
Маленький спортивный подвиг совершил лидер премьер-лиги «Манчестер Сити», который, за полчаса до финального свистка проигрывая на поле «Суонси» со счетом 0:2, сумел перевернуть все с ног на голову и выиграть матч — 3:2 (Бернарду Силва, 69, Нордфельдт, 78, в свои ворота, Агуэро, 88 — Граймз, 20, с пенальти, Целина, 29).
Правда, нельзя не отметить, что команда Александра Зинченко (на фото), вышедшего на замену на 57-й минуте, использовала в Уэльсе большую порцию везения (кстати, второй мяч «Суонси» забил косовский легионер Берсант Целина, несколько дней назад опозорившийся, нелепо исполнив пенальти). К примеру, форвард «Сити», выполняя 11-метровый удар, угодил в штангу, но мяч от нее отскочил в голкипера Кристоффера Нордфельдта и оказался за линией ворот. А за две минуты до окончания основного времени матча Агуэро забил победный мяч… из офсайда.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после финального свистка признал, что победа его подопечных не совсем честная: «По всей Европе есть система видеопомощи арбитрам VAR. Здесь нет. Мне не нравится побеждать таким образом. Мне жаль».
Кстати, компанию «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии составят «Уотфорд» (2:1 в игре с «Кристал Пэлас») и «Вулверхемптон», оболевший в родных стенах «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (вторая подряд неудача «МЮ» при Сульшере).
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1
Последний полуфиналист турнира определится 17 марта в матче «Миллуол» — «Брайтон».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».
Фото Twitter «Манчестер Сити»
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