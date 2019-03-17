На Индонезию обрушилось шестое за полгода катастрофическое стихийное бедствие (фото, видео)

Мир

В воскресенье, 17 марта, власти Индонезии сообщили о многочисленных человеческих жертвах в провинции Папуа. Внезапный паводок и оползни, вызванные проливными дождями, унесли жизни не менее 50 человек, в том числе троих детей. Еще 59 человек получили тяжелые травмы. И эти данные не окончательные. Затоплены полностью или частично сотни домов. Во многие пострадавшие районы пока не удалось добраться.

Потоки грязной воды с камнями затопили аэродром

Разрушенные стихией дороги и мосты затрудняют спасательную операцию. Точное число погибших можно будет установить только через несколько дней. Администрация провинции на две недели ввела режим чрезвычайного положения. Во временные убежища эвакуируют более 4 тысяч человек.

Разрушены дороги и другие коммуникации

В поисково-спасательной операции принимают участие военные. Одному из отрядов удалось спасти двух младенцев. Раненых малышей вытащили из-под завалов после оползня. Младенцы пролежали там более шести часов.

Паводок и оползни стали уже шестым стихийным бедствием, обрушившимся на Индонезию за последние полгода. Островное государство (около 17 тысяч островов) с населением более 260 миллионов человек пережило также два сильных землетрясения, извержение вулкана и два цунами.

28 сентября 2018 года у побережья острова Сулавеси были зафиксированы два мощных толчка. На город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами природных стихий стали около 2 000 человек, свыше 4 000 пострадали.

22 декабря извержение вулкана Кракатау и последовавший за ним оползень вызвали цунами, которое обрушилось на острова Суматра и Ява. Погибли более 430 человек. Почти 12 тысяч человек остались без жилья.

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