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На Индонезию обрушилось шестое за полгода катастрофическое стихийное бедствие (фото, видео)
В воскресенье, 17 марта, власти Индонезии сообщили о многочисленных человеческих жертвах в провинции Папуа. Внезапный паводок и оползни, вызванные проливными дождями, унесли жизни не менее 50 человек, в том числе троих детей. Еще 59 человек получили тяжелые травмы. И эти данные не окончательные. Затоплены полностью или частично сотни домов. Во многие пострадавшие районы пока не удалось добраться.
Потоки грязной воды с камнями затопили аэродром
Разрушенные стихией дороги и мосты затрудняют спасательную операцию. Точное число погибших можно будет установить только через несколько дней. Администрация провинции на две недели ввела режим чрезвычайного положения. Во временные убежища эвакуируют более 4 тысяч человек.
Разрушены дороги и другие коммуникации
В поисково-спасательной операции принимают участие военные. Одному из отрядов удалось спасти двух младенцев. Раненых малышей вытащили из-под завалов после оползня. Младенцы пролежали там более шести часов.
Паводок и оползни стали уже шестым стихийным бедствием, обрушившимся на Индонезию за последние полгода. Островное государство (около 17 тысяч островов) с населением более 260 миллионов человек пережило также два сильных землетрясения, извержение вулкана и два цунами.
28 сентября 2018 года у побережья острова Сулавеси были зафиксированы два мощных толчка. На город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами природных стихий стали около 2 000 человек, свыше 4 000 пострадали.
22 декабря извержение вулкана Кракатау и последовавший за ним оползень вызвали цунами, которое обрушилось на острова Суматра и Ява. Погибли более 430 человек. Почти 12 тысяч человек остались без жилья.
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