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Путин не дождется: Порошенко разгадал план Кремля по срыву выборов
В Кремле пытаются спровоцировать Украину на применение грубой силы по отношению к гражданам и тем самым сорвать выборы. Но российский план разгадан, и Украина не будет действовать по кремлевскому сценарию. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в Киеве.
Глава государства отмечает, что в последнее время на встречах с избирателями некие силы пытаются спровоцировать уличные беспорядки. «Это уже даже не грязная предвыборная технология. Это попытка поставить под угрозу проведение выборов. И это не украинский сценарий», — заявил президент.
Порошенко обращает внимание, что враг не всегда приходит в образе злобного «путиноида» или «русскомирца». Лицемеру не составит труда притвориться патриотом. «Для него не проблема покричать „Слава Украине!“ и „Слава нации!“, и даже „Смерть врагам“. Неискренне конечно. Но поработать на телекамеры хватит», — отмечает глава государства.
«Нас провоцируют на применение грубой силы. Но мы не дадим им такого подарка. Господин Путин, не дождетесь», — добавил президент.
Напомним, в Европе предупредили Украину, что перед выборами Кремль усилит как информационную войну, так и другие методы противостояния. Также отмечается активизация российских хакеров.
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