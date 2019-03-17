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Происшествия

Железная дорога стала у украинцев излюбленным местом сведения счетов с жизнью

13:38 17 марта 2019   240
рельсы
Инф. «ФАКТОВ»

В марте в Украине спасатели отметили всплеск суицидов на железной дороге. За неполный месяц только в зоне ответственности одесских железнодорожников было совершено семь самоубийств. Погибли пять мужчин и две женщины.

Единого опасного участка железнодорожники выделить не могут. В марте несчастные случаи фиксировались на перегонах «Одесса-Застава 1» — «Одесса-Главная», «Аккаржа» — «Пост 25 км», «Одесса-Застава 1» — «Усатово». В Кировоградской области случаи наезда поезда на людей были на станциях «Новомиргород», «Помошная» и на перегоне «Канатово» — «Кропивницкий». Также суицид был совершен на станции «Крыжополь» в Винницкой области.

Как отмечает Одесская железная дорога, самоубийцы не только сводят счеты с собственной жизнью. Локомотивной бригаде после таких случаев требуется психологическая помощь. Был случай, когда от пережитого стресса помощник машиниста умер сразу после ЧП.

Напомним, 11 марта в Киеве пенсионер совершил суицид, прыгнув под проходящий поезд. А 15 марта возле Балаклеи Харьковской области на местного жителя наехал грузовой состав.

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