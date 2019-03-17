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Железная дорога стала у украинцев излюбленным местом сведения счетов с жизнью
В марте в Украине спасатели отметили всплеск суицидов на железной дороге. За неполный месяц только в зоне ответственности одесских железнодорожников было совершено семь самоубийств. Погибли пять мужчин и две женщины.
Единого опасного участка железнодорожники выделить не могут. В марте несчастные случаи фиксировались на перегонах «Одесса-Застава 1» — «Одесса-Главная», «Аккаржа» — «Пост 25 км», «Одесса-Застава 1» — «Усатово». В Кировоградской области случаи наезда поезда на людей были на станциях «Новомиргород», «Помошная» и на перегоне «Канатово» — «Кропивницкий». Также суицид был совершен на станции «Крыжополь» в Винницкой области.
Как отмечает Одесская железная дорога, самоубийцы не только сводят счеты с собственной жизнью. Локомотивной бригаде после таких случаев требуется психологическая помощь. Был случай, когда от пережитого стресса помощник машиниста умер сразу после ЧП.
Напомним, 11 марта в Киеве пенсионер совершил суицид, прыгнув под проходящий поезд. А 15 марта возле Балаклеи Харьковской области на местного жителя наехал грузовой состав.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!