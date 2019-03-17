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Происшествия

В центре Киева на 25-тысячном митинге задержали мужчину с оружием (фото)

15:05 17 марта 2019   523
киев
Инф. «ФАКТОВ»

Многотысячный митинг в центре Киева, где выступал президент Петр Порошенко, прошел без инцидентов. По оценкам полиции, на Михайловской площади собрались 25 тысяч человек. Были задержаны двое нарушителей порядка.

Так, на митинге был задержан мужчина, пришедший с телескопической дубинкой. Начато уголовное производство о незаконном обращении с оружием (ст. 263 Уголовного кодекса).

оружие

Еще один гражданин устроил стычку и пытался вырвать плакат у мужчины в толпе. Этот инцидент правоохранители расценили как мелкое хулиганство, нарушителя доставили в отделение полиции.

Для поддержания порядка в центре Киева дежурили 1000 правоохранителей.

Напомним, в своем выступлении на Михайловской площади президент предупредил, что недруги Украины, пытаясь сорвать выборы, попробуют устроить уличные беспорядки и массовые столкновения. Но этот антиукраинский сценарий разгадан, а потому попытки «раскачать улицу» будут безуспешными.

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