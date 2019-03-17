В России затравили 12-летнюю девочку, попросившую Путина о помощи

Мир

Эта дикая по цивилизованным меркам история началась в всередине декабря 2018 года, когда 12-летняя Тася Тася Перчикова из деревни Томсино Псковской области написала письмо Владимиру Путину. Девочка пожаловалась «царю» на трудности своей семьи — единственную школу в деревне закрыли, а мама работает санитаркой в две смены за крошечную зарплату. Напомним, в июне жители Оренбурга просили Путина о помощи, стоя на коленях.

Кремль крик о помощи не услышал, однако после публикации материала о Перчиковых на «Радио Свобода» люди со всей страны начали присылать им небольшие пожертвования. Тем не менее это не улучшило их жизнь — односельчане обвинили Перчиковых в мошенничестве и даже опубликовали в соцсети обнаженную фотографию девочки. Жители Томсино до сих пор считают, что «выскочки получили по заслугам», пишет Медуза.

Мать девочки Елена Перчикова рассказала, что вскоре после публикации ее срочно вызвали в Псков к руководителю аппарата администрации губернатора Псковской области Сергею Дмитриеву, куда она добиралась четыре часа, хотя сама встреча заняла не более 15 минут.

Вернувшись домой, Перчикова получила письменный ответ из администрации Псковской области о том, что помощи семье не будет, ведь неполная семья официально зарегистрирована в Петербурге.

В середине января к Перчиковым приехали журналисты телеканала «Россия». По словам Елены Перчиковой, они ворвались к ним в дом, вели себя грубо и нахально, «как с преступниками, иждивенцами и мошенниками, которые хотят обмануть государство».

Однако последней каплей, переполнившей чашу терпения и заставившей Елену переехать в другой регион, стала история с обнаженным фото дочки. По ее словам, его просил прислать некий мальчик, признававшийся Тасе в любви. Однако затем выяснилось, что фейковый аккаунт «мальчика» создали бывшие подруги Таси, причем при помощи взрослых — писали Тасе со скрытого IP. Сейчас материалы проверки для принятия решения направлены в Следственный комитет Псковской области (документ есть в распоряжении «Медузы»). По словам Перчиковой, речь идет о возбуждении уголовного дела за распространение порнографии.

17 февраля на «Радио Свобода» вышел новый видеоролик о том, как живет Тася Перчикова. В нем показано, как девочка умело доит козу, моет посуду, покупает продукты пожилому соседу, общается со сверстниками. В этот же день в издании вышла публикация, в которой рассказывалось о том, как изменилась Тасина жизнь после первой статьи о ней: какая помощь им пришла от людей и о зависти односельчан.

Тем временем проблемы начались у Елены и на работе — сотрудники ее больницы стали писать на нее жалобы на имя главврача.

По словам Перчиковой, коллеги также объясняли свое поведение тем, что ее дочь решила попросить президента о помощи: «Всем тяжело тут, не одной тебе, зачем что-то просить?»

13 марта Елена Перчикова уволилась из больницы, а соседи, встречая ее на улице или в магазине, продолжают угрожать ей и Тасе.

Напомним, в Смоленске учительница устроила травлю мальчику-второкласснику из-за недоеденного в столовой обеда. Педагог, которая была еще и классным руководителем, грубо настаивала, чтобы порция была съедена тут же и немедленно. После «воспитательных мер» со стороны учительницы у ребенка остались глубокие царапины на ухе, щеке и носу.

Также «ФАКТЫ» писали, как оскандалился Путин, попытавшись рассказать популярную басню Крылова.

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