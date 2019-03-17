Из камеры – в шикарный особняк: экс-футболиста сборной Англии выпустят из тюрьмы ночью (фото)

Спорт

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон (12 матчей и два мяча в составе национальной команды), в 2016 году осужденный на шесть лет за сексуальную связь с несовершеннолетней, досрочно выходит на свободу.

При этом 31-летнего футболиста 22 марта выпустят из тюрьмы не утром (как происходит обычно), а посреди ночи, дабы избежать излишнего внимания папарацци и ненавистников.

Недавно к Адаму приезжали родители и сообщили сыну, что заберут его прямо из тюрьмы и в безопасности доставят домой — в особняк за 2,3 миллиона евро, который приобрели специально для футболиста.

*В этом «скромном» доме будет жить Адам Джонсон

Впрочем, и на свободе у спортсмена, который намерен продолжить футбольную карьеру, будет ряд ограничений. В течение 72 часов после освобождения он должен явиться в полицию и подписать «Реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве». В дальнейшем игрок обязан информировать сотрудников полиции о своих намерениях выехать за границу (и на эту поездку может быть наложено вето), о сумме наличных денег, которые находятся в его распоряжении, а также о всех несовершеннолетних, которые останутся ночевать в его особняке.

*В марте 2016-го бывшего футболиста «Сандерленда» приговорили к шести годам тюремного заключения

При этом бывшая подруга Джонсона Стэйси Флаундерс заявила, что не будет запрещать Адаму видеться с их общим ребенком — 4-летней дочерью Айлой Софией. Кроме того, девушка призналась, что ей пришлось сделать аборт после вынесения приговора футболисту: «Я не могла родить этого ребенка. Адама можно простить, но я никогда не смогу забыть то, что он сделал».

*Адам Джонсон и Стейси Флаундерс

Добавлю, что, находясь в тюрьме, Адам Джонсон в самом начале срока подвергся нападению со стороны сокамерников (в душе на футболиста напали несколько заключенных, порезав его бритвой). А еще за решеткой он убирал тюремные этажи, за что ему платили 11 фунтов стерлингов в неделю. Помнится, в «Сандерленде» футболист за этот же срок получал 60 тысяч в британской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд Мадрида приговорил Криштиану Роналду к условному сроку и огромному штрафу.

Фото Getty Images, РА

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