Зверское убийство бойца ВСУ на Харьковщине: первые подробности

Происшествия

В Чугуевском районе Харьковской области найден мертвым военнослужащий — контрактник 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. По информации областного управления Национальной полиции, тело военного было обнаружено 16 марта, около 16:10, в лесопосадке недалеко от местного кладбища.

На месте обнаружения тела военнослужащего

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле колото-резаные раны шеи и рук, а также кровоподтеки в области грудной клетки.

Личность военного установлена — это 37-летний уроженец Луганской области, который служил в Чугуеве, однако отсутствовал в расположении части с 13 марта.

В 92-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что проинформировали правоохранителей об исчезновении военнослужащего, а также инициировали мероприятия по его розыску. Также по данному факту назначено служебное расследование.

В свою очередь полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Одессе наказали дезертировавшую из части военнослужащую. А Главная военная прокуратура назвала количество дезертиров в украинской армии.



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