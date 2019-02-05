Сбежала из части: военнослужащую осудили за дезертирство

Происшествия

К пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года приговорена вердиктом Беляевского районного суда (Одесская область) 28-летняя военнослужащая. Как указывается в материалах уголовного производства, женщина служила по контракту поваром во взводе обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона в звании матроса.

10 июля 2018 года она самовольно покинула место расположения части, не выходила на связь и скрывала от органов военного управления сведения о себе как о военнослужащей. В связи с этим ей выдвинули обвинение по ч. 3 ст. 408 УК Украины (дезертирство).

По словам военнослужащей, она навещала мать, здоровье которой резко ухудшилось. Суд, приняв во внимание чистосердечное признание обвиняемой, искреннее раскаяние, активное помощь следствию и тяжелую болезнь ее матери, что подтверждено документами, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Смягчение наказания обосновано тем, что «другого опекуна, кроме обвиняемой, у матери нет», а также сложными семейными обстоятельствами женщины.

Ранее Главная военная прокуратура назвала количество дезертиров в украинской армии. Тем не менее, несмотря на наличие проблемы дезертиров, Вооруженные Силы Украины занимают почетное десятое место в рейтинге самых сильных армий Европы.



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