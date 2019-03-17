Происшествия

В Мариуполе горит "Азовсталь": первые фото и видео с места ЧП

В Мариуполе возник пожар на территории металлургического комбината «Азовсталь». По информации местных ресурсов, огромный столб огня и дыма виден из разных районов города. Соответствующие фото и видео появились в сети.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям о ЧП пока не сообщали.

«Азовсталь» входит в структуру холдинга «Метинвест», принадлежащего Ринату Ахметову.

Напомним, ранее вблизи Днепра горел завод пластмасс, а перед этим пожар охватил центральный рынок Кривого Рога.

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