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В Мариуполе горит "Азовсталь": первые фото и видео с места ЧП
В Мариуполе возник пожар на территории металлургического комбината «Азовсталь». По информации местных ресурсов, огромный столб огня и дыма виден из разных районов города. Соответствующие фото и видео появились в сети.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям о ЧП пока не сообщали.
«Азовсталь» входит в структуру холдинга «Метинвест», принадлежащего Ринату Ахметову.
Напомним, ранее вблизи Днепра горел завод пластмасс, а перед этим пожар охватил центральный рынок Кривого Рога.
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