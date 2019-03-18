Дело Лесина: экс-главе "Газпром-Медиа", скорее всего, сломали шею

Мир

Погибший в Вашингтоне в 2015 году бывший министр печати России Михаил Лесин мог получить перед смертью перелом шеи чуть ниже линии челюсти. Об этом сообщается в отчете Офиса главного судебного медика, предоставленного Радио Свобода городскими властями Вашингтона.

По решению суда, признавшего право Радио Свобода получить данные о смерти Лесина по закону о раскрытии информации, журналистам предоставлен 149-страничный документ с обстоятельствами гибели российского чиновника. Его смерть власти США называют случайной, но ряд СМИ сообщал, что бывший министр мог быть убит после того, как согласился дать показания о коррупции в России.

«Подъязычная кость Лесина, расположенная под мышцей языка, была сломана. Также была сломана его шея ниже челюсти, эта травма могла быть получена в момент смерти или перед ней. Согласно другому утверждению из документа, шея могла быть сломана во время вскрытия тела бывшего министра», — цитирует Радио Свобода отчет.

ФБР рассматривало возможность начать расследование гибели Лесина в начале 2016 года. Не ясно, было ли это сделано, но известно, что агенты ФБР приняли участие в допросе свидетелей и изучении видео камер отеля, где скончался Лесин.

Живущий в Беверли-Хиллз сын Лесина Антон рассказал следствию, что Лесин постоянно напивался во время деловых поездок.

Один из сотрудников Офиса главного судебного медика Вашингтона давал показания по гибели чиновника Большому жюри по криминальным делам.

Сразу после смерти бывшего министра ведущему дело детективу позвонил человек, представившийся другом покойного. Он поинтересовался, где находится тело Лесина. Имя звонившего неизвестно.

Информационный ресурс напоминает, что Лесин был высокопоставленным российским чиновником в ранние годы президентства Владимира Путина. Он участвовал в отъеме государством телекомпании НТВ у олигарха Владимира Гусинского. Перед смертью он принял участие в создании телеканала Russia Today и руководил холдингом «Газпром-медиа», отвечая там в том числе за радиостанцию «Эхо Москвы», где у него был конфликт с творческим коллективом.

В 2014 году бизнесмен привлек к себе внимание Сената США. ФБР поручили расследовать обстоятельства получения состояния Лесиным на предмет возможного отмывания денег. Бывший чиновник владел особняками в дорогом предместье Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз, а также яхтой, оценивавшейся в 40 миллионов долларов.

5 ноября 2015 года тело Михаила Лесина нашли в отеле Dupont Circle в Вашингтоне, всего в нескольких кварталах от Белого дома. Его партнеры утверждают, что эта гостиница не была достаточно роскошной для его привычек. До переезда в недорогой отель Лесин снимал номер в шикарной гостинице Four Seasons в другой части Вашингтона. Однажды он появился там в состоянии сильного опьянения, и администрация отеля вызвала сотрудников Секретной службы США, которая занимается охраной президента. Один из агентов посоветовал администрации держать у номера Лесина дежурного, чтобы тот никуда не выпускал постояльца. Администрация гостиницы не объяснила, почему обратилась к работникам спецслужбы, а не в полицию.

Лесин был обнаружен с многочисленными травмами тела. Согласно официальной версии властей США, травмы могли быть получены в состоянии глубокого опьянения. Согласно свидетельским показаниям и данным экспертизы, Лесин в последние дни жизни много пил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле американское интернет-издание BuzzFeed опубликовало сенсационную версию скоропостижной смерти Михаила Лесина. Изданию удалось поговорить с двумя агентами ФБР и сотрудником одной из американских разведслужб, которые утверждают, что Лесина убили. Один из агентов ФБР заявил: «Лесин был забит до смерти. Я прошу вас так и сказать. Есть попытка скрыть этот факт по причинам, которые мне непонятны».

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