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Две девочки и четыре мальчика: в США женщина родила шестерых близнецов за девять минут

Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут. Об этом сказано на странице клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook, пишет «/ента.ру».

Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта в 4:59 утра по местному времени. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов. Их мать Тельма Чиака чувствует себя хорошо, заверили врачи.

СМИ стало известно, что Чиака уже выбрала имена для дочек. Она планирует их назвать Зина и Зуриэль. Имена для четырех сыновей женщина еще не придумала.

Сотрудники техасского роддома напомнили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

В феврале сообщалось, что жительница Ирака родила семерых детей. 25-летняя женщина, у которой уже было трое детей, произвела на свет шесть девочек и одного мальчика в больнице провинции Дияла. Спустя несколько дней все семь близнецов скончались в больнице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сестры-близнецы Джейлинн Эйприл Кроуфорд и Джанелл Энн Леопольдо обнаружили, что сбылась их мечта — они одновременно забеременели. Сестры-близнецы родили мальчиков в один день в одной больнице. Обе женщины считают это ответом на их горячие молитвы. Джанелл долгое время не могла зачать ребенка — ей поставили диагноз синдром поликистозных яичников. Джейлинн, у которой есть четверо детей, перенесла два выкидыша прежде, чем забеременеть еще раз. Несмотря на это американки не сдавались и продолжали молиться, чтобы забеременеть вместе. И, наконец, чудо свершилось.

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