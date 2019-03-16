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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2007
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 29×47 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Ровно 545 лет назад в славном городе Венеции впервые в мире был принят закон об охране авторских прав на изобретения. Этот закон признавал уже не только ''моральное'' право, но и исключительные права на использование автором своих изобретений в течение определённого периода времени. Многие учёные и люди искусства посчитали, что заявлять права на свои произведения бессмысленно и даже греховно, поскольку их изобретения не являются актом творения, а представляют собою лишь частицу постигнутого ими божественного знания, выраженную посильным способом.
Именно к таким учёным относил себя и проживавший в то время в Венеции Леонардо да Винчи. Великий художник и изобретатель, создавший уже к тому времени прообразы современных танков, скафандров, вертолётов и парашютов, решил не пользоваться преимуществами нового закона. Может быть, ещё отчасти и потому, что остерегался представителей церкви, которая с большим подозрением относилась к любым новшествам.
Кстати, в разное время, знакомясь в разных странах с произведениями искусства и техническими изобретениями, созданными великим Леонардо и сейчас хранящимися в крупнейших музеях мира, нам с детьми стали известны совершенно невероятные подробности его загадочной жизни. Была у да Винчи ну просто страсть шифровать многие свои идеи, мысли и загадки. Он словно для того оставлял их на полях своих произведений, чтобы человечество через века, ''дозревая'', приближалось к их обнаружению и открытию.
Писал он левой рукой и невероятно мелкими буквами, да ещё и справа налево. Мало того — нередко он все буквы ещё и переворачивал в зеркальном изображении. Многие свои произведения Леонардо не подписывал, а оставлял на них некие опознавательные знаки. Ну, например, если внимательно всматриваться в его картины, то на них можно обнаружить символическую взлетающую птицу… Это именно он изобрёл так называемый принцип рассеяния (или сфумато). Предметы на многих его полотнах не имеют границ: всё, как в жизни, размыто, проникает одно в другое, а значит, дышит, живёт, пробуждает фантазию. Он нередко даже специально окуривал дымом помещение, в котором работал, чтобы в клубах дыма выискивать новые образы.
О талантах Леонардо можно было бы рассказывать долго. Но я решил вспомнить лишь ещё об одном, многим почти не известном. Да Винчи написал немало притч. Поучительных, запоминающихся, заставляющих задуматься. И в некоторых из них он словно по привычке оставил символические знаки, столь характерные для всего, что он делал.
Однажды старый могучий орёл, почувствовав, что дни его сочтены, призвал сыновей своих и сказал им:
- Я вскормил вас, взрастил и научил смело смотреть солнцу в глаза. Всё живое трепещет перед вами. Но будьте великодушны и не чините вреда слабым и беззащитным. Не забывайте старую добрую истину: бояться себя заставить можно, а вот уважать не принудишь.
Молодые орлы с почтением прислушивались к каждому слову родителя.
- Дни мои сочтены. И сейчас я намерен так высоко взмыть в заоблачные выси, чтобы в лучах яркого солнца сжечь свои старые крылья — и рухнуть в пучину морскую… Но знайте: должно свершиться чудо. И вскоре я выйду из воды молодым и сильным для того, чтобы прожить новую жизнь. Таков наш орлиный жребий!..
И, произнеся эти слова, старый орёл устремился навстречу солнцу.
Мне порой кажется, что в этой притче Леонардо оставил знак своего бессмертия — в творениях своих, в памяти о себе, в благодарности потомков за всё, что было оставлено великим мастером на Земле.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!