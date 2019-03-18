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Спорт

Ножи, дымовые шашки, аресты: в чемпионате Греции не доиграли «дерби вечных врагов» (фото, видео)

9:38 18 марта 2019   117
Панатинаикос Олимпиакос
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Восемь человек арестовані по итогам беспорядков, которые произошли во время поединка 25-го тура чемпионата Греции по футболу между афинским «Панатинаикосом» и недавним еврокубковым соперником «Динамо» — «Олимпиакосом» из Пирея, сообщает sport24.gr. Количество арестованных может значительно увеличиться, поскольку полиция продолжает просматривать видеозапись беспорядков.

Матч между самыми титулованными клубами страны проходил в воскресенье, 17 марта, на Олимпийском стадионе в Афинах. Впервые встреча была переврана на пятой минуте, когда фанаты «Панатинаикоса» атаковали представителей гостевого клуба, находившихся на скамейке запасных. Как заявил после игры директор по коммуникациям «Олимпиакоса», у одного из фанатов в руке был нож.

Спустя восемь минут, после того, как фанатов удалось успокоить, команды продолжили «дерби вечных врагов». На 53-й минуте нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро вывел гостей вперед — 1:0. После этого около стадиона толпа фанатов «Панатинаикоса», состоящая примерно из 50 человек, напала на полицейских. В результате используемый стражами порядка слезоточивый газ и дым от дымовых шашек, которые бросали фанаты, попали на территорию стадиона, из-за чего дальнейшее продолжение игры стало невозможным. На 70-й минуте встречи арбитр матча немец Марко Фриц принял решение остановить игру, которая так и не была возобновлена.

Ожидается, что по итогам матча «Олимпиакосу» присудят техническую победу со счетом 3:0, а «Панатинаикос» лишат шести очков и обязуют заплатить крупный штраф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президенту ПАОКа, угрожавшему судье пистолетом, надолго запретили посещать матчи.

Фото Getty Images, sport24. gr

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