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Технологии в надежных руках: фото топ-чиновника Путина взорвало сеть
В сети появилось фото, на котором глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, бывший однокурсник российского президента Владимира Путина, вместе с сотрудниками ведомства через лупу рассматривают что-то на ноутбуке. Снимок в Twitter опубликовал пользователь с ником «Мысли Перзидента» с вопросом: «Что они смотрят? преступление — ретвит, порно — лайк».
Под фото появилось 2 ретвита и 13 отметок «Нравится».
Подписчики оставили свои комментарии:
«Мой дик-пик, судя по всему».
«Лоховской ноут какой-то … Увеличительное стекло 1812 года».
«Оставленные ими народу крошки на выживание».
«Х@ло разглядывают».
Напомним, в Украине Александр Бастрыкин стал широко известен после рассказа о том, как 19-летний Арсений Яценюк был участником первой чеченско-российской войны и убивал российских солдат.
Главу Следкома за его творчество приняли в Союз писателей России. На сайте Следкома сообщается, что перу Бастрыкина принадлежат книги, посвященные Майе Плисецкой и Людмиле Швецовой, а также труды «Дактилоскопия. Знаки руки» и «
Он также призывал карать за политически неверные исторические оценки и приравнять к экстремизму отрицание итогов псевдореферендума в Крыму
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля ведомство Бастрыкина возбудило уголовное дело в отношении украинских следователей, объявившим подозрение российским военным за инцидент в Керченском проливе, в результате которого в плену оказались 24 украинских моряка.
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