Технологии в надежных руках: фото топ-чиновника Путина взорвало сеть

Мир

В сети появилось фото, на котором глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, бывший однокурсник российского президента Владимира Путина, вместе с сотрудниками ведомства через лупу рассматривают что-то на ноутбуке. Снимок в Twitter опубликовал пользователь с ником «Мысли Перзидента» с вопросом: «Что они смотрят? преступление — ретвит, порно — лайк».

Под фото появилось 2 ретвита и 13 отметок «Нравится».

Подписчики оставили свои комментарии:

«Мой дик-пик, судя по всему».

«Лоховской ноут какой-то … Увеличительное стекло 1812 года».

«Оставленные ими народу крошки на выживание».

«Х@ло разглядывают».

Напомним, в Украине Александр Бастрыкин стал широко известен после рассказа о том, как 19-летний Арсений Яценюк был участником первой чеченско-российской войны и убивал российских солдат.

Главу Следкома за его творчество приняли в Союз писателей России. На сайте Следкома сообщается, что перу Бастрыкина принадлежат книги, посвященные Майе Плисецкой и Людмиле Швецовой, а также труды «Дактилоскопия. Знаки руки» и « Убийство С. М. Кирова».

Он также призывал карать за политически неверные исторические оценки и приравнять к экстремизму отрицание итогов псевдореферендума в Крыму

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля ведомство Бастрыкина возбудило уголовное дело в отношении украинских следователей, объявившим подозрение российским военным за инцидент в Керченском проливе, в результате которого в плену оказались 24 украинских моряка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter