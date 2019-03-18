- 10:36 Лето приближается: прогноз погоды на 18 марта
- 10:35 Близнецы исполнят заветную мечту, а Льва ждут серьезные перемены: гороскоп на неделю
- 10:31 На вечеринке в отеле в честь Дня святого Патрика в давке насмерть затоптали трех подростков
- 10:30 Вблизи границы с Украиной заметили эшелон с российскими танками: в сети показали видео
- 10:23 В Одессе задержали банду вымогателей во главе с криминальным авторитетом
- 10:13 Спецназ задержал дерзких бандитов, напавших на частный дом и убивших хозяина
- 10:08 Самый дорогой в мире голубь продан на аукционе за 1,25 миллиона евро
- 9:48 В Одессе выбросили с балкона иностранца
- 9:46 Прикидывался украинцем: исповедь экс-сотрудника российской фабрики троллей
- 9:44 Технологии в надёжных руках: фото топ-чиновника Путина взорвало сеть
Спецназ задержал дерзких бандитов, напавших на частный дом и убивших хозяина (фото)
Полицейские оперативно идентифицировали и задержали двух из трех преступников, совершивших вооруженное нападение на частное домовладение в Шаргородском районе Винницкой области, которое завершилось убийством хозяина дома. Об этом в сети написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
По его информации, потерпевшему удалось освободиться и он попытался догнать преступников. Преступники открыли огонь из огнестрельного оружия.
Ради задержания злоумышленников сразу в пяти регионах Украины вводили полицейскую операцию «Сирена». В поиске были задействованы сотни полицейских, подразделения уголовной полиции Винницкой области, сотрудники Департамента уголовного розыска и спецподразделения «Корд». Усилия дали результат — в ночь на 18 марта в Киеве был задержан организатор (он же наводчик) вооруженного ограбления — житель Винницкой области, а ближе к утру — еше один убийца, 1995 года рождения.
Задержанные бандиты
Названо имя последнего из членов банды — Степан Варивода, 1989 года рождения.
Напомним, в январе вооруженный преступник расстрелял в Николаеве супружескую пару одесситов после того, как суд вынес решение о взыскании с него многотысячного валютного долга. Инцидент имел неожиданное продолжение — из суда уволились почти все судьи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"