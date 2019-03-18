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Происшествия

Спецназ задержал дерзких бандитов, напавших на частный дом и убивших хозяина (фото)

10:13 18 марта 2019   418
Обрез
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейские оперативно идентифицировали и задержали двух из трех преступников, совершивших вооруженное нападение на частное домовладение в Шаргородском районе Винницкой области, которое завершилось убийством хозяина дома. Об этом в сети написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его информации, потерпевшему удалось освободиться и он попытался догнать преступников. Преступники открыли огонь из огнестрельного оружия.

Ради задержания злоумышленников сразу в пяти регионах Украины вводили полицейскую операцию «Сирена». В поиске были задействованы сотни полицейских, подразделения уголовной полиции Винницкой области, сотрудники Департамента уголовного розыска и спецподразделения «Корд». Усилия дали результат — в ночь на 18 марта в Киеве был задержан организатор (он же наводчик) вооруженного ограбления — житель Винницкой области, а ближе к утру — еше один убийца, 1995 года рождения.

Задержанные бандиты

Названо имя последнего из членов банды — Степан Варивода, 1989 года рождения.

Напомним, в январе вооруженный преступник расстрелял в Николаеве супружескую пару одесситов после того, как суд вынес решение о взыскании с него многотысячного валютного долга. Инцидент имел неожиданное продолжение — из суда уволились почти все судьи.

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