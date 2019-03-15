В Николаеве суд остался без судей: что произошло

Украина

Из ряда вон выходящее для Украины событие произошло в Николаеве. Работники до сих пор не переименованного Ленинского суда, обслуживающего второй по величине Ингульский район города, опубликовали на официальном сайте «Судова влада України» обращение к горожанам «с пониманием отнестись» к затягиванию сроков рассмотрения судебных дел. Произойдет это из-за того, что в ближайшем будущем судебные заседания будут вести всего двое судей из 14, предусмотренных штатным расписанием.

На сегодняшний день здесь пока еще отправляют правосудие четверо служителей Фемиды, но вскоре один будет уволен, еще один, прикомандированный, вернется на основное место работы. Еще несколько судей пока не имеют соответствующих полномочий.

«Просим всех неравнодушных с пониманием относиться к срокам рассмотрения дел, они, очевидно, будут длиннее предусмотренных процессуальными кодексами. В таких условиях попытки ускорить рассмотрение дела путем подачи жалоб и т. д. не смогут повлиять на положительное решение вопроса из-за чрезмерной нагрузки работающих судей», — отмечают судьи в обращении к гражданам.

Судьи видят решение проблемы в назначении на вакантные должности новых работников и возвращение полномочий рассмотрения судебных дел нескольким судьям, которые ныне их не имеют.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», именно на пороге этого суда в январе 2019 года была расстреляна из карабина супружеская пара одесситов после того как было вынесено решение в ее пользу о взыскании многотысячного валютного долга с жителя Николаева.

Расстреляв кредиторов, убийца тут же сдался полиции. По опубликованной позже в СМИ информации, долг он якобы вернул, однако не забрал расписку, и с него снова потребовали деньги.

После случившегося коллектив Ленинского суда заявил о том, что трагедии могло не произойти, если бы суд надлежащим образом охранялся. Охрана в помещениях, арендуемых… в бизнес-центре, оказывается, есть не везде.

Между тем выяснились резонансные детали ЧП у здания суда в Николаеве. Михаил Белов, расстрелянный вместе с супругой, ранее неоднократно жаловался на то, что Герасим Б. угрожал ему убийством.

После расстрела кредиторов Герасим Б. Был арестован. Решение об этом принял Центральный районный суд города.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter