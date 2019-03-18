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Путин запланировал новые масштабные учения с Беларусью
С понедельника, 18 марта в Беларуси стартует совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск. Соответствуюший анонс обнародовала пресс-служба Министерства обороны страны.
Целью учений названо «обеспечение военной безопасности Союзного государства», они продлятся до 22 марта включительно.
Отмечается, что к тренировке будут привлечены офицеры Вооруженных Сил Беларуси и РФ, а также оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Республики Беларусь.
Кроме того, будет проверена готовность военных к совместному оперативному учению Вооруженных Сил Беларуси и России «Щит Союза-2019», которое пройдет в сентябре уже на территории РФ.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, почему проведение совместных с Россией военных учений может быть опасным как для Беларуси, так и для Украины.
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