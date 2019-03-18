Джессика Альба появилась на людях с 10-летней дочерью, одетой в пижаму (фото)

Шоу-бизнес

Американская актриса Джессика Альба, звезда фильмов «Фантастическая четверка» и «Город Грехов», вышла на публику вместе со своей старшей дочерью, что случается не слишком часто. Как сообщает Daily Mail, 37-летняя Джессика вместе с десятилетней Онор прогулялись по Лос-Анджелесу. Альба, которая неоднократно возглавляла списки самых сексуальных женщины мира, выглядела стильно — в джинсовой рубашке, черном платье и байкерских ботинках на платформе. А вот наряд ее дочери вызвал у пользователей соцсетей вопросы. Многим он напомнил пижаму. Мать и дочь, которая уже почти догнала ее по росту, были в похожих солнцезащитных очках.

Джессика недавно продемонстрировала свою новую татуировку, посвященную трем ее детям — это символы их знаков зодиака — близнецы, лев и козерог.

Альба вышла замуж за кинопродюсера Кэша Уоррена в 2008 году. Помимо Онор у них есть также семилетняя дочь Хэвен и сын Хэйес, которому нет еще и полутора лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли в «ангельском облике» вышла в свет с четырьмя младшими детьми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter