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В Москве в захламленной квартире нашли еще одного ребенка-"маугли". На этот раз — мертвого (видео)
В Москве в захламленной квартире умер мальчик-маугли. Об этом сообщает Телаграм-канал Mash.
По словам соседки умершего мальчика, Жене было 7 лет, он страдал аутизмом и скончался в квартире, из которой не выходил почти никогда.
После развода родителей Женя остался жить с мамой Анной и бабушкой Лидией Пушкиными. Мама дома почти не появлялась. Бабушка страдала синдромом накопительства, каждый день приносила в дом по мешку мусора с улицы.
И в этом мусоре мальчик жил безвылазно. Жалобы его отца и соседей органы опеки оставили без внимания. Дедушка мальчика-маугли (отец его папы, с которым Жене не давали видеться) жаловался на условия жизни внука всюду, даже в московскую прокуратуру.
Органы опеки отвечали, что никаких проблем не видят, и что условия содержания ребенка «соответствуют установленным нормам».
Это продолжалось до 12 марта, когда мать услышала хрип в соседней комнате, попыталась разбудить ребёнка и не смогла. Врачи диагностировали остановку сердца.
Из его квартиры вывезли 3 грузовика мусора.
«Мусор вывозили двое суток. Квартира не может быть таких размеров, сколько они вынесли», — рассказала соседка.
Как сообщает Mash, мать московского маугли Жени отрицает свою вину. Бабушка, которая тащила в квартиру мусор, жалуется на тяжелую жизнь с ребенком-аутистом: «лучше повеситься».
Ранее «ФАКТЫ» писали о девочке-маугли, которую нашли в одной из московских квартир. Ребенок жил на свалке. Все комнаты были завалены мусором, водопроводом в квартире давно не пользовались. Девочка вырыла в залежах мусора нору-берлогу и там сидела, пока матери не было дома. При этом на суде мать ребенка мать заявила, что она очень любит свою дочь и очень заботится о ней.
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