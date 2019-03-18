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В Николаеве в депо сгорел тепловоз: фото с места происшествия
ЧП произошло вечером 17 марта: на железнодорожной станции Николаев загорелся тепловоз. Звонок об этом поступил на «101» в 21:40.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, на вызов были направлены дежурные караулы двух государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Николаевщины.
Как оказалось, пожар начался, когда тепловоз стоял в депо. Его работники сумели вывезти пылающий локомотив за пределы депо, чтобы не дать распространиться огню.
Очаг пожара находился в кабине тепловоза, которая выгорела полностью. Пожарные не допустили полного сгорания транспортного средства и около 22:07 потушили пламя. Вероятная причина пожара — короткое замыкание. Пострадавших нет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в Николаевской области: там загорелся локомотив поезда № 122 Николаев — Киев. Тогда проводники отсоединили горящий локомотив и применили первичные средства пожаротушения (огнетушители собирали по всему поезду), но самим огонь погасить не удалось. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели.
«ФАКТЫ» также писали о масштабном пожаре, произошедшем 17 марта в Мариуполе — на территории металлургического комбината «Азовсталь». Огромный столб огня и дыма был виден из разных районов города.
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