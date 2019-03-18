Стажер "Первого канала" рассказала, как работает российская пропаганда

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Студентка российского Института кино и телевидения Вероника Косаткина раскрыла причины своего досрочного прекращения стажировки в пропагандистской программе «Время покажет» на пропагандистском «Первом канале». В своем YouTube-канале она рассказала о некоторых секретах съемки и призналась, что у работающих там журналистов практически нет никакой жизни, вся она проходит на телеканале.

Задачей девушки был поиск украинцев, которых можно было бы пригласить на эфир с целью подтверждения постулатов пропагандистов об ужасах в Украине.

Однако эта задача оказалось непосильной — не помогали ни рассылки в социальных сетях, ни письма друзьям, ни даже обращения к «странным парням из сообщества «Знакомства Украина» (в соцсети ВКонтакте).

Один раз она попала в число тех, кто принимает звонки россиян в студии, и в тот день ей пришлось выслушать и откровения о «масонах», и гадости, и даже откровения некой бабушки, которая призналась, что у нее очень болит сердце, но она не может… оторваться от экрана.

В кадре Косаткина недоумевает, как ее бывшие сослуживцы «могут терпеть целыми днями ту агрессивную пропаганду, которую им льет в уши автор программы «Время покажет» Артем Шейнин.

В комментариях к видео украинцы поблагодарили журналистку за смелость.

«Спасибо за видео! Рассмешила до слез! Первый анал — это анал», — написал Сергей Калоша.

«ТВ изнутри еще хуже, чем снаружи. Правильно сделала, что сбежала — себя нужно как минимум уважать», — поддержал девушку Евгений Доронин.

Напомним, ранее бывший редактор российской пропагандистской ТВ-программы «Вести» Дмитрий Скоробогатов откровенно рассказал украинским журналистам о том, как на канале Россия-1 «начали закручивать гайки».

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