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Стажер "Первого канала" рассказала, как работает российская пропаганда
Студентка российского Института кино и телевидения Вероника Косаткина раскрыла причины своего досрочного прекращения стажировки в пропагандистской программе «Время покажет» на пропагандистском «Первом канале». В своем YouTube-канале она рассказала о некоторых секретах съемки и призналась, что у работающих там журналистов практически нет никакой жизни, вся она проходит на телеканале.
Задачей девушки был поиск украинцев, которых можно было бы пригласить на эфир с целью подтверждения постулатов пропагандистов об ужасах в Украине.
Однако эта задача оказалось непосильной — не помогали ни рассылки в социальных сетях, ни письма друзьям, ни даже обращения к «странным парням из сообщества «Знакомства Украина» (в соцсети ВКонтакте).
Один раз она попала в число тех, кто принимает звонки россиян в студии, и в тот день ей пришлось выслушать и откровения о «масонах», и гадости, и даже откровения некой бабушки, которая призналась, что у нее очень болит сердце, но она не может… оторваться от экрана.
В кадре Косаткина недоумевает, как ее бывшие сослуживцы «могут терпеть целыми днями ту агрессивную пропаганду, которую им льет в уши автор программы «Время покажет» Артем Шейнин.
В комментариях к видео украинцы поблагодарили журналистку за смелость.
«Спасибо за видео! Рассмешила до слез! Первый анал — это анал», — написал Сергей Калоша.
«ТВ изнутри еще хуже, чем снаружи. Правильно сделала, что сбежала — себя нужно как минимум уважать», — поддержал девушку Евгений Доронин.
Напомним, ранее бывший редактор российской пропагандистской ТВ-программы «Вести» Дмитрий Скоробогатов откровенно рассказал украинским журналистам о том, как на канале Россия-1 «начали закручивать гайки».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!