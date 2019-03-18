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Boeing представил самый длинный пассажирский самолет в мире (фото, видео)

13:25 18 марта 2019   304
Новый самолет
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Авиастроительная компания Boeing представила самый длинный пассажирский самолет в мире. Длина модели 777−9X составляет 76,8 метров. Новый Boeing оснащен складывающимся композитным крылом, что облегчает его размещение в ангарах, а также, как ожидается, поможет сделать полет более эфективным и позволит более экономно расходовать топливо.

Самолет вмещает до 425 пассажиров.

Как сообщает CNN, презентация состоялась в закрытом режиме на заводе в американском штате Вашингтон, в присутствии только сотрудников компании. Мероприятие решили сделать менее торжественным в знак уважения к жертвам недавней авиакатастрофы в Эфиопии.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Boeing сдался: авиаконцерн рекомендует временно приостановить полеты самолетов серии 737 MAX.

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