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Boeing представил самый длинный пассажирский самолет в мире (фото, видео)
Авиастроительная компания Boeing представила самый длинный пассажирский самолет в мире. Длина модели 777−9X составляет 76,8 метров. Новый Boeing оснащен складывающимся композитным крылом, что облегчает его размещение в ангарах, а также, как ожидается, поможет сделать полет более эфективным и позволит более экономно расходовать топливо.
Самолет вмещает до 425 пассажиров.
Как сообщает CNN, презентация состоялась в закрытом режиме на заводе в американском штате Вашингтон, в присутствии только сотрудников компании. Мероприятие решили сделать менее торжественным в знак уважения к жертвам недавней авиакатастрофы в Эфиопии.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Boeing сдался: авиаконцерн рекомендует временно приостановить полеты самолетов серии 737 MAX.
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