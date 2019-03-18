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Под звуки пения подружки невесты шафер жениха рухнул без сознания и выбил себе зубы (видео)

Видео со свадьбы в городке Снохомиш (американский штат Вашингтон) стало вирусным в сети. Причем внимание публики привлекли к себе вовсе не счастливые новобрачные. Под звуки пения подружки невесты, эмоционально исполняющей серенаду в честь молодоженов, шафер жениха неожиданно потерял сознание и рухнул ничком на пол. Как оказалось, при этом он выбил себе несколько зубов.

Среди присутствующих начался переполох. Мужчину бросились приводить в чувство. Слышен крик: «Кто-нибудь, принесите воды!». Потом шафера, прижимающего ко рту салфетку, уводят. Как пишет издание Daily Mail, по счастью обошлось без сотрясения мозга.

«Разве она так уж плохо пела?», — задавались вопросом пользователи соцсетей. «Парень избавил гостей от необходимости дослушать это до конца», — отвечали им другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нахальный кот пришел незваным на свадьбу и проехался на шлейфе невесты.

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