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Под звуки пения подружки невесты шафер жениха рухнул без сознания и выбил себе зубы (видео)
Видео со свадьбы в городке Снохомиш (американский штат Вашингтон) стало вирусным в сети. Причем внимание публики привлекли к себе вовсе не счастливые новобрачные. Под звуки пения подружки невесты, эмоционально исполняющей серенаду в честь молодоженов, шафер жениха неожиданно потерял сознание и рухнул ничком на пол. Как оказалось, при этом он выбил себе несколько зубов.
Среди присутствующих начался переполох. Мужчину бросились приводить в чувство. Слышен крик: «Кто-нибудь, принесите воды!». Потом шафера, прижимающего ко рту салфетку, уводят. Как пишет издание Daily Mail, по счастью обошлось без сотрясения мозга.
«Разве она так уж плохо пела?», — задавались вопросом пользователи соцсетей. «Парень избавил гостей от необходимости дослушать это до конца», — отвечали им другие.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что нахальный кот пришел незваным на свадьбу и проехался на шлейфе невесты.
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