26.96 / 27.25 30.47 / 30.93
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Под звуки пения подружки невесты шафер жениха рухнул без сознания и выбил себе зубы (видео)

13:57 18 марта 2019   1017
Шафер лежит на полу
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Видео со свадьбы в городке Снохомиш (американский штат Вашингтон) стало вирусным в сети. Причем внимание публики привлекли к себе вовсе не счастливые новобрачные. Под звуки пения подружки невесты, эмоционально исполняющей серенаду в честь молодоженов, шафер жениха неожиданно потерял сознание и рухнул ничком на пол. Как оказалось, при этом он выбил себе несколько зубов.

Среди присутствующих начался переполох. Мужчину бросились приводить в чувство. Слышен крик: «Кто-нибудь, принесите воды!». Потом шафера, прижимающего ко рту салфетку, уводят. Как пишет издание Daily Mail, по счастью обошлось без сотрясения мозга.

«Разве она так уж плохо пела?», — задавались вопросом пользователи соцсетей. «Парень избавил гостей от необходимости дослушать это до конца», — отвечали им другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нахальный кот пришел незваным на свадьбу и проехался на шлейфе невесты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Киев
+16

Ветер: 6 м/с  Ю
Давление: 745 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины