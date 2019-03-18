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Спорт

Бразильский форвард «Шахтера» получил украинский паспорт (фото)

14:06 18 марта 2019   201
Жуниор Мораес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лучший бомбардир текущего чемпионата страны, 32-летний бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес (на фото) получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Как известно, форвард играет в Украине с 2012 года (до этого он защищал цвета бразильских клубов «Сантос», «Понте-Прета» и «Санту-Андре», а затем выступал в румынской «Глории» и болгарском ЦСКА). За это время в составе донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» бразилец провел 186 поединков и забил 92 мяча.

Теперь Мораес может выступать за сборную Украины. Скорее всего, в ближайшее время он будет довызван в расположение команды Андрея Шевченко на ближайшие матчи отбора на Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

Напомню, что в нашей сборной уже выступает один натурализованный бразилец — полузащитник «Шахтера» Марлос.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» подписал форварда «Динамо» Жуниора Мораеса.

Фото ФК «Шахтер»

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