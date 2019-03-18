Little Big выпустил романтическую версию хита Skibidi (видео)

Шоу-бизнес

Известная российская группа Little Big выпустила новую версию клипа на вирусную песню Skibidi, под которую зажигательно танцевали звезды шоу-бизнеса, втом числе и украинская балерина Катерина Кухар показала забавные движения на съемках «Лиги Смеха». Новая версия видео получилась более романтичной, немного изменилась и сама мелодия.

Главные роли исполнили Илья Прусикин (Ильич) и София Таюрская. По сюжету она ждет его, но он выбирает Годзиллу. В ролике множество разных сцен и локаций. Так, Ильич появляется на коне, который скачет по полю, летит на самолете или ловит волну. Также фронтмен дерется в кафе, едет на автомобиле, выступает на сцене.

София ждет звонка в телефонной будке, мечтает о возлюбленном в романтической обстановке дома, а потом плачет во время проливного дождя на улице.

«Каждый член нашей команды давно хотел сделать что-то в стиле 80-х, но не было подходящего материала. У Ильича родилась такая идея. Пока мы ехали с бельгийской премии KetnetAwards до гостиницы в Антверпене идея полностью оформилась. Нам очень понравился ремикс, который в итоге получился. Мы влюбились в идею клипа, которую придумали. Мы подумали, что сделать видеоприглашение на европейско/американский Skibidi тур под песню Skibidi в стиле 80-х будет великолепно. И сделали!» — рассказали Little Big.

Напомним, первый клип на Skibidi появился в октябре 2018 года и сразу стал мегапопулярным. В настоящее время его посмотрели более 187 миллионов раз. Пользователи социальных сетей также запустили Skibidi Challenge. Они повторяли на камеру движения группы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что запланированный на 9 декабря 2018 года концерт группы Little Big в Киеве перенесли.

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