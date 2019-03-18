Португалия – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

Спорт

В пятницу, 22 марта, сборная Украины в 21:45 на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне сыграет стартовый отборочный матч Евро-2020 против действующего чемпиона Европы команды Португалии (в нашу группу попали также команды Сербии, Литвы и Люксембурга)

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи, за которой вы сможете следить в этой новости.

День в истории

В своей истории, которая с 1992 года насчитывает 255 матчей, сборная Украины провела 22 марта лишь один поединок, но очень памятный. В этот день в 2013 году (помните, когда Киев завалило снегом?) подопечные Михаила Фоменко на стадионе «Народовый» в Варшаве в рамках отборочного цикла ЧМ-2014 обыграли сборную Польши — 3:1 (Ярмоленко, Гусев, Зозуля).

Из тех, кто вызван в лагерь «желто-синих» на сей раз, в варшавском матче принимали участие Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Роман Безус.

22 марта 2013 года. Варшава. Стадион «Народовый». Польша — Украина — 1:3

Возвращение Криштиану Роналду

Главный тренер действующих чемпионов Европы Фернанду Сантуш вызвал в лагерь команды для подготовки к матчам с Украиной и Сербией (25 марта в Лиссабоне) 25 футболистов. При этом впервые после ЧМ-2018 за команду готовится сыграть пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду,

Полностью состав сборной Португалии выглядит так: вратари — Бету («Гезтепе», Турция), Жозе Са («Олимпиакос», Греция), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон», Англия); защитники — Жоао Кансело («Ювентус», Италия), Нельсон Семеду («Барселона», Испания), Жозе Фонте («Лилль», Франция), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Марио Руй («Наполи», Италия), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д., Германия); полузащитники — Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — «Вулверхэмптон»), Уильям Карвалью («Бетис», Испания), Бруно Фернандеш («Спортинг»), Жоао Марио («Интер», Италия), Пицци («Бенфика»); нападающие — Криштиану Роналду («Ювентус», Италия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Жоао Фелиш, Рафа Силва (оба — «Бенфика») Андре Силва («Севилья», Испания), Диогу Жота («Вулверхэмптон», Англия), Диего Соуза («Брага»), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания).

*Криштиану Роналду с главным трофеем Евро-2016

Выбор Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду на отборочные матчи Евро-2020 с Португалией и Люксембургом (25 марта в городе Люксембург) 26 футболистов.

Обращает на себя внимание, что среди приглашенных игроков (да и в резерве) отсутствует фамилия защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, недавно перебравшегося в российский клуб из «Шахтера».

Зато впервые с сентября 2017-го в национальную команду приглашен полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус, а в резервном списке появилась фамилия форварда испанского «Альбасете» Романа Зозули, который последний раз надевал желто-синюю футболку в ноябре 2016-го в товарищеском матче с сербами.

Подготовку к стартовым матчам отборочного цикла чемпионата Европы в составе сборной Украины проводят: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания); защитники — Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия); полузащитники — Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

В резервный список сборной входят: защитник Игорь Пластун («Гент», Бельгия), полузащитник Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия) и форвард Роман Зозуля («Альбасете», Испания).

*Полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус вызван в сборную Украины впервые с сентября 2017-го

Состав португальцев дороже почти в шесть раз

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов сборной Португалии почти в шесть раз дороже, чем подопечных Андрея Шевченко (661 млн евро против 114,65 млн).

Самые дорогие исполнители португальской команды — Криштиану Роналду («Ювентус», 100 млн евро), Бернарду Силва («Манчестер Сити», 80 млн), Жоао Кансело («Ювентус», 55 млн), Рубен Невеш («Вулверхэмптон», 40 млн) и Нельсон Севедо («Барселона», 40 млн).

Что же касается сборной Украины, то дороже всех в составе команды Шевченко стоят Александр Зинченко («Манчестер Сити», 15 млн евро), Марлос («Шахтер», 11 млн), Виктор Цыганков («Динамо», 10 млн), Евгений Коноплянка («Шальке», 10 млн), Тарас Степаненко («Шахтер», 10 млн) и Руслан Малиновский («Генк», 10 млн).

Напомню, что полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, чья трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро, давно травмирован.

*Португалец Бернарду Силва и украинец Александр Зинченко — одноклубники по «Манчестер Сити»

Стадион «Да Луш»

Домашняя арена лиссабонской «Бенфики» «Эштадиу да Луш» (в переводе с португальского «Стадион света») была построена на месте старой арены, вмещавшей от 78 000 до 120 000 зрителей.

В 2002 году стадион был полностью демонтирован, и на его месте построили арену, которая способна принять на своих трибунах 65 647 болельщиков и входит в число 25 самых вместительных стадионов Европы.

На «Да Луш», на котором вашему покорному слуге доводилось бывать трижды, проходили матчи чемпионата Европы 2004 года, в том числе финал между сборными Португалии и Греции (0:1), а также финальный поединок Лиги чемпионов 2014 года

Кстати, победная серия сборной Португалии на «Да Луш» насчитывает восемь матчей. После того, как команда 2 июня 2012 года в товарищеской встрече уступила туркам (1:3), португальцы выиграли все свои поединки с общим счетом 20:1: у России — 1:0, у Швеции — 1:0, у Сербии — 2:1, у Эстонии — 7:0, у Венгрии — 3:0, у Швейцарии — 2:0 у Алжира — 3:0 и у Италии — 1:0.

При этом на другой лиссабонской арене «Жозе Алвеладе» (стадион «Спортинга») сборная Португалии не может выиграть уже в четырех матчах подряд.

*Стадион «Да Луш» — домашняя арена «Бенфики»

Украина против Португалии

История противостояния соперников насчитывает всего два матча, состоявшихся в 1996 году в рамках отборочного цикла ЧМ-1998. 5 октября сборная Украины в Киеве благодаря голам Сергея Попова и Юрия Максимова на 88-й минуте вырвала победу у именитого соперника — 2:1, а 9 ноября португальцы взяли реванш в Порту — 1:0.

Видеообзор матча Украина — Португалия — 2:1 (5 октября 1996 года)

Позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины занимает в рейтинге ФИФА шестую позицию, уступая лишь Англии, Хорватии, Бразилии, Франции и лидирующей Бельгии. Команда Украины — на 30-й позиции.

Погода в день поединка

В пятницу, 22 марта, синоптики обещают в столице Португалии шикарную погоду — безоблачное небо и 11—21 градус тепла.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей сборной Украины в отборочной группе Евро-2020.



Фото Getty Images, ffu.ua, fpf. pt, Евгения КРАВСА



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